Kinderhandel: Popstar Madonna unter Verdacht

Nun wurden Vorwürfe laut, nach denen Madonna (bürgerlich: Madonna Louise Ciccone) im südlichen Afrika unter einen Menschenhändlerring mit Kindern betrieben haben soll. Bereits seit Jahren ist die millionenschwere Popsängerin („Like A Virgin“) in Afrika aktiv, um dort immer wieder – wie es offiziell heißt – „Kinder zu adoptieren“.

Die US-Amerikanerin gründete 2006 eine Stiftung namens Raising Malawi, um Waisen und anderen unterprivilegierten Kindern in Malawi Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung zu verschaffen. Die Organisation selbst betont:

„Raising Malawi unterstützt Waisen und gefährdete Kinder mit wichtigen Ressourcen wie Bildung, medizinischer Versorgung, Nahrung und Unterkunft sowie psychosozialer Unterstützung.“

Die nun Anschuldigungen gegen die 64-Jährige wurden von der Ethiopian World Federation (EWF) erhoben. Diese Vereinigung wurde 1937 in den Vereinigten Staaten als „gemeinnützige Organisation, die sich für eine Änderung der Gesetze einsetzt, die allen Schwarzen schaden“, gegründet.

Die EWF hat den malawischen Präsidenten Lazarus Chakwera aufgefordert, die Vorwürfe gegen Homosexuelle und Transgender im Zusammenhang mit der Adoption malawischer Kinder auf möglichen „Menschenhandel und soziale Experimente“ zu untersuchen, berichtet das News-Portal „All Africa“.

Weiter schreibt die Nachrichtenseite:

„Bei der Einleitung der Ermittlungen bittet die Föderation Chakwera auch darum, die Integrität von Madonnas Wohltätigkeitsorganisation in Malawi, Raising Malawi, zu überprüfen und ihren Zugang zu Afrika und zu afrikanischen Kindern als Vorsichtsmaßnahme einzuschränken, bis eine gründliche Untersuchung über Kinderhandel, sexuelle Ausbeutung, sexuelle Sklaverei, Rückgängigmachung von Adoptionen, Androhung von Zwang, Betrug, Täuschung und Missbrauch von Macht oder Verwundbarkeit durchgeführt wird.“

In einer Petition der EWF heißt es über Madonna, dass die „Psychologie, die hinter ihrer Fähigkeit steht, Kinderpornografie, religiöse Bilder, Bestialität und Vulgärpornografie zu veröffentlichen“, sie dazu veranlasst habe, „2006 in Malawi ein Waisenhaus mit dem Namen Raising Malawi zu eröffnen, um soziale Experimente an gefährdeten afrikanischen Kindern in Malawi durchzuführen“.

In der Petition wird auf ein Buch mit dem Titel „Sex“ verwiesen, das Madonna 1992 geschrieben hat und das „Inhalte für Erwachsene enthält, darunter Softcore-Pornografie und Simulationen sexueller Handlungen einschließlich Sadomasochismus“.

Weiter heißt es in der Petition:

„Schwule Pornostars wurden auf pornografischen Bildern fotografiert, auf denen Madonna vulgäre sexuelle Handlungen mit dem gleichen Geschlecht vollzieht, was bei ihrem Adoptionsverfahren 2006 in Lilongwe, Malawi, hätte offengelegt werden müssen. Madonna musste einen Vertrag unterschreiben, der es verbot, in dem Buch Bilder von Kinderpornografie, Bestialität oder religiöse Bilder zu zeigen.“

Kurz nach der Unterzeichnung dieser Vereinbarung gründete Madonna eine Firma namens Maverick, eine Partnerschaft mit Time Warner. „Sie hat nun die volle künstlerische Kontrolle über jedes Werk, das von Maverick, dem Verleger des Buches, veröffentlicht wird. Die Vereinbarung, die sie mit Time Warner über den sexuell expliziten Inhalt des Buches unterzeichnete, war null und nichtig“, so die EWF.

Dieser Text wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von Unser Mitteleuropa übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

