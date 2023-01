Kieler Blutmittwoch: Opfer waren erst 16 und 19 Jahre alt

Was für eine Tragödie! In dem Regionalzug von Kiel nach Hamburg ermordete ein staatenloser Palästinenser gestern zwei 16 und 19 Jahre alte Jugendliche. In der brandneuen Februarausgabe des COMPACT-Magazins mit dem Titelthema „Berlin ist überall. Wie Deutschland im Multikulti-Chaos versinkt“ sprechen wir hingegen Klartext über Migrantengewalt und das deutsche Multikulti-Chaos. Hier mehr erfahren.



Warum befand sich dieser Mann auf freiem Fuß? Der palästinensische Messer-Mörder Ibrahim A. ermordete gestern in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg zwei noch ganz junge Menschen, nämlich ein 16 Jahre altes Mädchen und einen 19 Jahre alten jungen Mann. Es hätte wohl noch weitere Todesopfer gegeben, wenn es mutigen Passagieren nicht gelungen wäre, den wie einen Berserker wütenden Mann unter anderem durch Kofferwürfe zu stoppen.

Messerattacke schon vor einem Jahr

Doch wie konnte sich Ibrahim A. noch auf freiem Fuß befinden? Der Palästinenser, der Ende 2014 nach Deutschland kam, war zwölffach vorbestraft, unter anderem wegen Diebstahl, Körperverletzung, schwerer Körperverletzung und sexueller Nötigung. Noch vor einer Woche befand er sich in Hamburg in Untersuchungshaft, weil er vor einem Jahr in Hamburg bei einer Ausgabe schon einmal einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzte. Dennoch stellte ihm eine Hamburger Richterin vor einer Woche eine günstige Sozialprognose aus und setzte ihn auf freien Fuß.

Unterdessen beginnen die GEZ-Medien schon wieder mit Verschleierungsaktionen. Das Social-Media-Team des NDR löschte gestern alle Kommentare, in denen auf die Herkunft des Täters hingewiesen wurde. Als ein Nutzer sich über die Zensur beschwerte, wurde ihm mitgeteilt:

„Die Herkunft des Täters ist für den Bericht nicht relevant und führt zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung oder zu Fehlinterpretationen.“

„Unsere Seiten vom Rassismus befreien“

Und weiter führten die Löschspezialisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus:

„Ja, Korrektheit ist uns sehr wichtig. Ebenso, wie unsere Seiten von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu befreien. Das ist keine Zensur, sondern Erhalt der Demokratie.“

Aus dem Informationsauftrag der öffentlich-rechtlichen Medien wird so im Handumdrehen ein Desinformations- und Verschleierungsauftrag. Die Wirklichkeit selbst, so wie sie sich in Deutschland mittlerweile darstellt, soll tabuisiert werden. Zu diesem Vorgehen bemerkte nun der Journalist Jan Fleischhauer auf Twitter:

„Der Messerstecher von Brokstedt ist staatenloser Palästinenser mit einem Vorstrafenregister von hier bis zum Mond. Aber das Social-Media-Team des NDR findet, dass man das nicht sagen sollte – und nennt das ,Erhalt der Demokratieʽ? Hier läuft etwas grundsätzlich falsch.“

In der Tat. Wenn nicht umgesteuert wird und nicht endlich auch offen über Migrantengewalt gesprochen werden kann, wird sich nichts zum Besseren wenden.

