Mo Gadwan, KI-Experte und ehemals hohes Tier bei Google X, rät allen Erdenbürgern: Zeugt keine Kinder mehr. Die Zukunft wird schrecklich und gehört der Künstlichen Intelligenz. Lesen Sie alles über die Gefahren des Transhumanismus und der zugehörigen Great Reset-Propaganda im brandaktuellen Spezialausgabe: „Transhumanismus – Künstliche Intelligenz und das Ende des Menschen“: Gleichermaßen ein wissenschaftliches Grundlagenwerk und ein politisches Manifest, um alle aufzurütteln. Hier mehr erfahren.

2045 soll der KI die Singularität, den Point of no Return erreicht haben. Dann habe die KI den Menschen überholt und Autonomie erlangt. Widerstand wäre nicht mehr möglich. Silikon Valley Guru Ray Kurzweil orakelt:

„Ich habe das Datum für die Singularität – die eine tiefgreifende und disruptive Transformation der menschlichen Fähigkeiten darstellt – auf 2045 festgelegt. Die in diesem Jahr geschaffene nichtbiologische Intelligenz wird eine Milliarde Mal mächtiger sein als die gesamte heutige menschliche Intelligenz.“

Die Transhumanisten aus der „2045 Initiative“ finden das gar nicht tragisch. Die Menschheit könne selber zum Computer werden, auf digitaler Basis fort bestehen. In ihrem Manifest von 2011 heißt es:

„Wir glauben, dass vor 2045 ein künstlicher Körper geschaffen wird, der den bestehenden Körper nicht nur in puncto Funktionalität übertrifft, sondern formvollendet und nicht weniger attraktiv als der menschliche Körper ist. Menschen werden nach Erschöpfung der Ressourcen des biologischen Körpers eigenständige Entscheidungen über die Verlängerung ihres Lebens und die Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung in einem neuen Körper treffen.“

Der biologische Körper bringe es ohnehin nicht mehr. Denn die Reproduktions-Epidemiologin Shanna Helen Swan (Icahn School of Medicine in New York) kam nach 30jähriger Forschung zu dem Resultat, dass Männer (zumindest die weißen) bald unfruchtbar sein werden. Der prognostizierte Termin für den Spermien-GAU: Das Jahr 2045… Zufälle gibt’s.

Für Mo Gawdat (55), einem Experten für künstliche Intelligenz (KI) und Ex-Chief Business Officer bei Google X, geht das nicht schnell genug. Deshalb riet vor wenigen Tagen in dem im Podcast Diary of a CEO : Paare die noch keine Kinder haben, sollten es bitte lassen:

„Die Risiken sind (…) so groß, dass man angesichts all der anderen Bedrohungen für die Menschheit besser kein Kinder bekommen sollte, wenn man noch nicht Eltern ist.“

Die Weltbevölkerung soll also mithelfen, damit die Prognose vom Untergang des biologischen Menschen auch wirklich eintrifft. Man stelle sich vor: Im Jahre 2045 würde ebenso wild drauflos gezeugt wie heute. Ein Alptraum für Transhumanisten. Also macht Gawdat den Hörern so richtig Angst, vergleicht die Gegenwart mit dem „Blade Runner“-Szenario. Wem das noch nicht reicht, kriegt weitere Untergangs-Drohungen als Zugabe. So lässt der Experte den „perfekten Sturm“ toben:

„Wirtschaftliche Krisen, geopolitische Umwälzungen, globale Erwärmung, Klimawandel, die ganze Idee der künstlichen Intelligenz, das ist ein perfekter Sturm, die Tiefe der Unsicherheit war noch nie so intensiv. Wenn Sie Ihre Kinder wirklich lieben, würden Sie sie dann all dem aussetzen wollen?“

Im Grunde, so lässt Gadwat durchblicken, sei es ohnehin zu spät. Der Mensch könne die KI schon jetzt nicht mehr beherrschen, sondern nur noch um Gnade flehen:

„Die digitale Intelligenz ist so ausgereift, dass sie sich verselbständigt hat und man sie ansprechen muss, anstatt sie zu kontrollieren.“

Klar, alles schon zu spät. Lieber gleich unterwerfen und nett sein zur KI und jenen Personen, die sie programmieren, in deren Interesse sie funktionieren. Gebt alles auf und lasst euch zur Great Reset-Schlachtbank führen. Ende der Durchsage.

Unsere brandaktuelle Spezialausgabe: „Transhumanismus – Künstliche Intelligenz und das Ende des Menschen“: Gleichermaßen ein wissenschaftliches Grundlagenwerk und ein politisches Manifest, um alle aufzurütteln. Transhumanismus und KI – das ist das Thema, das in Kürze alles dominieren wird. Mit COMPACT-Spezial sind Sie auf der Höhe der Zeit. Jetzt bestellen.