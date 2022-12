Keine Menschenfreunde: Die Vordenker des Klima-Terrors

Sie liefern den ideologischen Zündstoff für die Klima-Extremisten. Der Weg zum Terrorismus ist kurz. Ein Auszug aus der Januar-Ausgabe von COMPACT mit dem großen Dossier «Die Klima-Psychotiker». Hier mehr erfahren.

Andreas Malm ist ein Klima-Ideologe, wie er im Buche steht – und zwar im Strafgesetzbuch. Der Schwede ist einer der wichtigsten Stichwortgeber von Gruppen wie der Letzten Generation – und an seinen Wortmeldungen lässt sich erahnen, wohin die Reise geht.

Sachbeschädigung ist für den 1977 geborenen Humanökologen mit Lehrauftrag an der Universität Lund nicht nur lässliche Sünde, sondern geradezu Pflicht. Seine 2020 veröffentlichte Kampfschrift mit dem bezeichnenden Titel How to Blow Up a Pipeline (Wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Kämpfen lernen in einer Welt in Flammen) gefällt nicht nur Luisa Neubauer, sondern ist eine Art Bibel für die sich zunehmend radikalisierende Internationale der Klima-Psychos. (…)

Um Sabotageakte zu legitimieren, greift Malm zu einem beliebten Stilmittel von Terroristen – der Diabolisierung und damit Entmenschlichung des Gegners. So formulierte er in einem Gastbeitrag für den Spiegel: «Die herrschenden Klassen auf diesem Planeten sind entschlossen, das, was von ihm übrig ist, so schnell wie möglich zu verbrennen, und nichts – gar nichts – hat sie bisher davon abgehalten. Sie sind vollständig und auf eine infernalische und dämonische Art und Weise außer Kontrolle.» Er ist deswegen überzeugt:

«Wir brauchen keine großen Konzepte, um zu erkennen, dass jetzt nur Sabotage und Sachbeschädigung helfen.»

Die dürfe sich allerdings nur gegen Sachen, nicht gegen Menschen richten. Hat Malm am Ende doch moralische Skrupel? Mitnichten! Es geht ihm lediglich ums Image. «Gewalt gegen Personen wäre desaströs, sie würde auch der Bewegung immens schaden», bemerkt er im Zeit-Interview. Zur Erinnerung: Auch Andreas Baader und Gudrun Ensslin haben mit Kaufhausbrandstiftungen begonnen. Rückblickend betrachtet war das aber nur die Ouvertüre für das große Morden.

Die Öko-Eugeniker

Der Schritt zum Töten ist also nur ein kurzer, und bei vielen Naturfreunden gehört Menschenfeindlichkeit sowieso zum guten Ton. Das zeigt die sogenannte Tiefenökologie (Deep Ecology). Was darunter zu verstehen ist, hat der US-Amerikaner George Bradford 1989 in seinem Buch How Deep is Deep Ecology? dargestellt. Das Motto über dem ersten Kapitel – ein Zitat des Tiefenökologen Dave Foreman – sagt alles:

«Die Menschheit könnte ausgelöscht werden. Ich für meinen Teil würde deswegen keine Träne vergießen.»

Im Jahr 1994 wollten die Öko-Radikalen Warren Hern und Lynn Margulis auf dem Jahrestreffen der Amerikanischen Gesellschaft für den Fortschritt der Wissenschaft ein Symposium unter dem Titel «Der Mensch, ein Krebsgeschwür auf dem Planeten» abhalten. Ihr Fazit: «Für Millionen von Jahren ist die Erde ohne Menschen ausgekommen, und sie wird es auch wieder.» Der Vortrag wurde von den empörten Veranstaltern schließlich abgesetzt. (…)

Noch weiter geht Peter Singer, der 1975 mit Animal Liberation die Bibel der Tierbefreiungsbewegung vorlegte und 1996 für die australischen Grünen kandidierte. In seinem Buch verwirft er die Ansicht, wonach alle Menschen «einschließlich Babys, geistig Behinderten, kriminellen Psychopathen, Hitler, Stalin und allen anderen eine Art von Würde oder Wert haben sollten, den kein Elefant, Schwein oder Schimpanse je erreichen kann».

Daraus schlussfolgert er, «dass es einige Menschen gibt, die ganz eindeutig unterhalb des Niveaus von Bewusstsein, Selbstbewusstheit, Intelligenz und Empfindungsfähigkeit vieler nicht menschlicher Lebewesen stehen. Ich denke hier an Menschen mit schweren und irreparablen Hirnschäden und auch menschliche Säuglinge.» (…)

Der Öko-Faschist

Während Andreas Malm seine Traktate vermutlich am liebsten bei einem veganen Chai Latte im Hipster-Café schreibt, deutete schon das furchige, wettergegerbte Gesicht des finnischen Naturforschers Pentti Linkola darauf hin, dass dieser von einem ganz anderen Schlag ist. Und tatsächlich: Der 2020 verstorbene radikale Ökologe lebte so, wie er es anderen anempfiehlt: als einfacher Fischer in einer kleinen Holzhütte im Wald unter weitgehendem Verzicht auf Technologie und modernen Komfort.

Der österreichische Publizist Martin Lichtmesz schreibt auf der Website der Zeitschrift Sezession über Linkola:

«Da es ihm völlig egal war, was die Öffentlichkeit über ihn dachte, konnte er sich eine brutale, direkte Ehrlichkeit leisten. Er hatte nicht das geringste Interesse an ”sozialer Gerechtigkeit”, ”Menschenrechten”oder ”Gleichheit”, und schon gar nicht an der ”Demokratie”, die er als die dümmste und schädlichste aller Regierungsformen verachtete, da sie auf den stetig wechselnden, narzisstischen und maßlosen Begierden der Menschen beruhe. Demokratie sei nichts anderes als ein ”Todeskult”, eine ”suizidale Regierungsform”, erfunden vom ”Tyrannen der Menschheit, der westlichen Welt”.»

Stattdessen plädierte der Finne – wie der konservative Umweltschützer und Grünen-Mitgründer Herbert Gruhl in seinem Spätwerk Himmelfahrt ins Nichts (1992) – für eine Art Öko-Diktatur, in der individuelle Rechte zugunsten der Natur radikal beschnitten werden sollten.

So erklärte er in einem Interview 2011, dass «die Freiheit des Einzelnen» nur «die Freiheit, die Welt zu zerstören» sei. Ein System, in dem es «Konsum- und Produktionsfreiheit» gebe, sei deshalb «das Schlimmste, was es gibt». Sein Credo: «Je drakonischer die Diktatur, desto besser.» (…) Ende der Textauszüge.

