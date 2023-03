Joe Biden: Schoko-Eis zum Schulmassaker

Bei einer Gedenkveranstaltung zum Schulmassaker in Nashville erklärt US-Präsident Joe Biden: Er habe gehört, dass es hier Schokoeis gebe. Deshalb sei er hier… Warum Deutschland von den USA unabhängig werden muss: Lesen Sie unsere Spezial-Ausgabe „USA gegen Deutschland. Der hundertjährige Krieg“ Hier mehr erfahren

In den USA kam es wieder zu einen Amoklauf. Warum das dort so oft passiert, ist schwer zu verifizieren. Schlichtere Gemüter glauben, eine Verschärfung des Waffengesetzes würde die Amok-Serien stoppen. Weiter führen Analysen zum sozialen Gefälle, das durch Staatshilfe kaum gemindert wird. Besondere Mitschuld trägt das Schulsystem: denn bei den Tätern handelt es sich meist um Außenseiter: Isolierte, Verstoßene, von Lehrern, Mitschülern und Eltern verachtete oder verlachte Jugendliche.

Im Amoklauf eskaliert eine existenzielle Dauerkrise. Sie sind ein Quasi-Selbstmord (der Täter weiß, dass die Polizei ihn erschießen wird). Auch der Trans-Schütze von Nashville, der in einer christlichen Grundschule sechs Personen tötete, dürfte unter schweren Persönlichkeitsstörungen gelitten haben. Kurzum, der Vorfall bietet reichlich Stoff für politische Erwägungen zur künftige Prävention.

Aber was tut US-Präsident Joe Biden? Bei seinem Gastauftritt in einer Schule lässt er wissen:

„Mein Name ist Joe Biden. Ich bin der Ehemann von Dr. Jill Biden. Und ich esse Jeni’s Eiscreme mit Schokoladenstückchen. Ich bin hierhergekommen, weil ich gehört habe, dass es Schokoladeneis gibt.“

Welcher Irre hat ihm bloß gesagt, dass an so einem Tatort Schokoeis verkauft wird? Und wird Jeni’s Eiscreme nicht in Washington verkauft? Muss er dafür extra nach Nashville fliegen? Zumal Biden darauf hinwies, „einen ganzen Kühlschrank voll Eiscreme zu besitzen („By the way, I have a refrigerator full upstairs.“) Besonders bizarr: Die Anwesenden lachten und applaudierten.

Irgendwann bekam Biden aber doch noch die Kurve, erklärte den Amoklauf zum schlimmsten Alptraum der Familien und kündigte eine Verschärfung des Waffenrechts an.

Und so jemand soll die Geschicke der Welt lenken…

