25 Euro GEZ-Gebühr? Jetzt reicht’s!

Um eigene Streaming-Dienste auszubauen, wollen die Öffentlich-Rechtlichen noch mehr Geld von uns. Dabei kassieren die Lügenmedien ja bereits Mondsummen über die Zwangsabgabe ab. Wie aus den entsprechenden Haushaltsplänen hervorgeht, beträgt der Gesamtetat von ARD, ZDF und Deutschlandradio jetzt erstmals über 10 Milliarden Euro. Den Hals aber bekommen sie nicht voll. Bald schon sollen wir statt 18,36 Euro satte 25 Euro im Quartal bezahlen. ARD-Oberboss Kai Gniffke hat diese Planspiele zuletzt bestätigt.

Zwar können ARD und ZDF den Rundfunkbeitrag nicht selbstständig erhöhen, doch die dafür zuständige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) nickt erfahrungsgemäß zuverlässig alles ab.

Raffgier statt Demut

Wer gedacht hatte, die Staatsmedien würden nach jüngsten Skandalen etwas demütiger agieren, sieht sich jetzt schon widerlegt. Gerade erst war aufgeflogen, in welchem Ausmaß GEZ-Journalisten geschmiert werden, um Gefälligkeitsjournalismus zu betreiben.

Eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hatte es an den Tag gebracht: Die Bundesregierung musste in der Antwort 200 Fälle seit 2018 einräumen, in denen Journalisten direkt für Bundesministerien gearbeitet und dafür fette Honorare abgegriffen haben. Etwa 1,5 Millionen unserer Steuergelder sind dafür draufgegangen.

Ausgewogen, objektiv, überparteilich. So sollten öffentlich-rechtliche Medien berichten. Das ist im Rundfunkstaatsvertrag ausdrücklich geregelt. Und tatsächlich ist eine unabhängige Presse Markenkern einer funktionierenden Demokratie. Wann aber waren wir jemals weiter von diesem Idealbild entfernt?

Im COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ heißt es:

„Die Aufgaben guter Journalisten bestehen darin, aufzudecken, zu recherchieren und zu kontrollieren. Politiker müssten gute Journalisten fürchten und sich schon deswegen besonders bemühen, bloß keine Angriffsfläche zu bieten. So entstünde eine Kontrollfunktion, von der die Gesellschaft insgesamt profitierte.“

Heute aber bilden herrschende Volksvertreter und etablierte Medienschaffende eine Mischpoke. Sie versorgen sich gegenseitig mit Informationen, sie starten gemeinsame Kampagnen, sie finanzieren sich, sie schieben sich Posten und Einfluss zu.

Der traute Kreis

Noch ein Beispiel: Seit Jahren laden Kanzleramt und Ministerium Journalisten regelmäßig zu „Hintergrundgesprächen“ ein. Hier, im trauten Kreis, streuen Politiker exklusive Infos und verschaffen den geladenen Reportern somit Wissensvorsprünge. Diese Zirkel schweißen natürlich zusammen und sorgen für Nähe und Kumpanei.

Ein zu solchen Runden geladener Redakteur wird sich hüten, kritisch über die hohe Politik zu berichten. Man will ja schließlich wieder eingeladen werden. So entsteht ein Teufelskreis verhängnisvoller Abhängigkeiten. Journalisten mutieren zu Pressesprechern der Politiker.

Geheime Vorab-Infos

Soeben erst hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angekündigt, es künftig zu unterlassen, ausgewählte Journalisten heimlich vorab Zugang zu Urteils-Infos zu verschaffen. Die bisherige Praxis war von mehreren Klagen bedroht. Sie sei rechtswidrig und stelle einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in das Recht auf Gleichbehandlung im publizistischen Wettbewerb, so die Gegenargumente.

Jetzt gibt das Bundesverfassungsgericht nach und kündigt leicht verschwurbelt an, auf diese schräge Praxis künftig zu verzichten:

„Im Hinblick auf die in den vergangenen Jahren eingetretenen Veränderungen des Umfelds überdenkt das Bundesverfassungsgericht gegenwärtig seine gesamten Kommunikationsstrukturen und -abläufe.“

Das Vorgehen des Gerichts, bestimmte GEZ-Journalisten auf diese Weise zu bevorzugen, war ganz und gar intransparent erfolgt und war im Jahre 2020 ans Licht gekommen.

Immer bei den Mächtigen

Zugegeben: Die deutsche Presse hing auch in früheren Jahren jeweiligen Machthabern am Rockzipfel. Bis zum November 1918 war die schreibende Zunft betont kaisertreu, bis 1933 dann republikanisch, bis Mai 1945 stramm nationalsozialistisch. Auch Honecker und die SED konnten sich bis zum Fall der Mauer auf Sudel-Ede und Genossen verlassen.

Heute aber stecken noch mehr Geld, mehr Technik, mehr Perfidität, mehr Personal und auch mehr Bösartigkeit im Antriebsmotor von Funk und Fernsehen. Medienschaffende überwachen Herrschende nicht, sie begleiten sie nicht, sondern sie schützen sie verbissen. Wer nicht spurt, wird ausgegrenzt, geächtet, entmachtet, bekämpft – je nach Hartnäckigkeit der Verdachtsperson.

Wie zu Angestellten…

Vor einigen Jahren schon hatte Kolumnist und Verleger Jakob Augstein ein einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung beklagt, dass Journalisten und Politiker nicht mehr als Gegner, sondern vielmehr als Partner daherkämen. In Gesprächsrunden hätte beispielsweise Angela Merkel während ihrer Kanzlerschaft zu Reportern gesprochen „wie zu Mitarbeitern einer Abteilung im Kanzleramt“.

Augstein legte den Finger seinerzeit in die Wunde: „Und wenn man es sich recht überlegt, kommt man zu dem Schluss: Ja, so sehen sich mehr und mehr Journalisten auch selbst. Und wenn das so weitergeht, dann braucht man in der Tat keine Journalisten mehr. Dann tun Pressesprecher es auch.“ Augsteins Fazit: „Wenn Journalisten ihre Unabhängigkeit verlieren, werden sie zu Dienern. Zu Staatsdienern. Solche Journalisten braucht kein Mensch.“

