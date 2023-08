Interview: Wurde Rudolf Heß ermordet?

Rudolf Heß war Hitlers engster Vertrauter und Stellvertreter. Am 17. August 1987 wurde er tot im Gefängnis aufgefunden. Sein Krankenpfleger ist sich sicher: Es war Mord. COMPACT hat ihn interviewt. In seinem Buch „Ich sah seinen Mördern in die Augen“ enthüllt der Augenzeuge weitere Unfassbarkeiten. Hier mehr erfahren.

_ Abdallah Melaouhi im Gespräch mit Sophia Fuchs

Herr Melaouhi, Sie pflegten den Kriegsgefangenen Rudolf Heß von 1982 bis zu seinem Tod 1987. Ursprünglich stammen Sie aber aus Tunesien. Hatten Sie vorher schon etwas von ihm gehört?

Ich hatte wirklich keine Ahnung, wer der Mann war und was er früher gemacht hat. An Politischem hatte ich kein Interesse. Warum auch? Ich habe humanitär gearbeitet. Ich erfuhr erst später mehr.

Hatte er Angst, umgebracht zu werden?

Die hatte er. Ich musste jeden Tag zuerst die Speisen probieren. Herr Heß befürchtete, vergiftet zu werden. Man wollte ihn auch operieren. Aber er weigerte sich. Er sagte zu mir: «Die wollen mich einschläfern. Sie wollen mich töten. Das ist ihr Ziel. Sie sind Mörder.» Im Mai 1986 erzählte mir ein russischer Wächter, dass die Sowjets Heß an Weihnachten aus humanitären Gründen entlassen wollten. Ich war völlig außer mir vor Freude und rannte zu seiner Zelle. Aber als ich ihm sagte, dass Gorbatschow ihn entlassen wolle, stand er auf und rief entsetzt: «Das ist mein Todesurteil!» Und genauso kam es.

Das klingt so, als hätten Sie ein vertrautes Verhältnis miteinander gehabt.

Ja, ich bemühte mich stets um sein Vertrauen, vor allem, um ihn besser pflegen zu können. Wir verstanden uns sehr gut. An einem Tag deutete er an, dass er auch Arabisch spreche. Ab dem Zeitpunkt unterhielten wir uns viel in meiner Muttersprache. Während all der Jahre setzte ich mich für Herrn Heß ein. Ich hätte ihn gerne in Freiheit gesehen.

Wie haben Sie sich eingesetzt?

Herr Heß trug immer einen zerrissenen Pyjama und alte Hemden. Obwohl er genug Geld pro Monat zur Verfügung hatte, wurden ihm keine neuen Sachen bewilligt. Ich konnte auch niemals danach fragen, da es mir als Kumpanei hätte ausgelegt werden können. Ich schlug ihm also vor, die abgetragenen Hemden einfach zu zerreißen, und half ihm dabei. Das gab natürlich Ärger, aber ich nahm Heß in Schutz und sagte, er hätte einen Anfall gehabt. Ich durfte ihm dann endlich richtige Kleidung besorgen. Es gelang mir ebenfalls, für eine neue Dusche zu sorgen. Zu den Wärtern habe ich gesagt: «Passt auf, wenn er sich sein Knie bricht, dann sind Sie arbeitslos und bekommen kein Geld mehr. Ich bin auch arm und brauche das Gehalt.» Das sahen sie ein. Der russische Direktor war ein bisschen skeptisch, aber dennoch hat er den Antrag genehmigt. Als die Techniker die Dusche erneuerten, kamen also zum ersten Mal Deutsche ins Gefängnis. Die haben eine super Kabine aufgebaut.

Wurden an Heß‘ Geburtstagen besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen?

Auf jeden Fall. Jedes Jahr am 26. April versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem Gefängnis, um für seine Freilassung zu demonstrieren. An diesem Tag wurde das komplette Straßensystem überwacht. Heß wusste davon. Er sagte immer zu mir: «Das sind meine Landsleute. Sie wollen mich abholen.»

Er glaubte, dass seine Landsleute ihn befreien wollen?

Ja, genau. Das hat mich immer sehr traurig gemacht. Heß bekam jedes Jahr zum Geburtstag Pflaumenkuchen, den liebte er. Allerdings durften wir nie rote Kerzen in den Kuchen stecken. Denn Rot war die Farbe des Kommunismus.

Wie wirkte Heß auf Sie?

Er hatte auf alle Fälle einen ungebrochenen Nationalstolz. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als Boris Becker im Jahr 1985 in Wimbledon gewonnen hat. Heß verfolgte seinen Sieg im Fernsehen, und als die Nationalhymne erklang, sang er im Stehen voll Inbrunst mit. Am Ende drehte er sich zu mir und sagte stolz: «Sehen Sie, das ist ein Deutscher.»

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie heimlich Briefe von Heß aus dem Gefängnis geschmuggelt haben…

Ja, das stimmt. Aber das geschah erst später. Zunächst war ich dafür verantwortlich, die Zeitung für meinen Patienten zu zensieren. Alles Politische musste ich rausschneiden. Aber ich ließ Heß unbemerkt die Originale zukommen. Pastor Gabel war es, der heimlich Briefe von Heß verschickte. Aber er wurde erwischt und sofort entlassen. Gabel war übrigens ebenfalls überzeugt davon, dass Rudolf Heß ermordet worden ist. Ich nahm das Risiko auf mich und sandte die Briefe an seiner Stelle ab.

Bekam Heß im Gefängnis Besuch?

Ja, von seiner Frau. 1985 bat er mich, mit ihr zu sprechen. Ich sollte ihr sagen, dass es ihrem Mann gesundheitlich gut ginge. Und ich bekam sogar die Erlaubnis, sie für etwa zwei Minuten zu sprechen – natürlich nur zu gesundheitlichen Themen. Kaum wollte ich Frau Heß begrüßen, sprang aus einer Ecke der russische Direktor mit großem Geschrei heraus: «Stopp, stopp, Herr Melaouhi, keinen Schritt weiter!» Ohne ein Wort mit Ilse Heß gewechselt zu haben, wurde ich zurück ins Gefängnis geschickt.

Kommen wir zu Heß’ berühmtem Flug nach England 1941. Es wird viel darüber spekuliert, ob Hitler von seinem Vorhaben wusste oder nicht. Haben Sie ihm jemals diese Frage gestellt?

Oh ja. Ich habe gewartet, bis ich einen Tag erwischte, an dem er in der Nacht zuvor gut geschlafen hatte. Als ich ihn fragte, schaute er mich kurz an, schaute dann wieder nach vorn und beantwortete meine Frage mit einem Vergleich: «Herr Melaouhi, Sie sind von Beruf Krankenpfleger. Wenn Sie einen Patienten auf eine Operation vorbereiten, fangen Sie dann einfach sofort an – oder warten Sie, bis Sie vom Operateur instruiert werden und dieser die Operation beginnt? Verstehen Sie?»

Am 17. August 1987 starb Rudolf Heß. Warum gehen Sie davon aus, dass er ermordet wurde?

Es fing damit an, dass mich an jenem schrecklichen Tag der französische Tageswächter in meiner Pause panisch anrief und sagte, Heß sei ermordet worden. Ich rannte sofort los und klingelte am Gefängnistor Sturm. Aber nichts passierte. Erst nach etwa 20 Minuten öffnete der britische Wärter Miller das Tor mit den Worten: «Herr Melaouhi, es ist alles vorbei. Sie können nach Hause gehen.». Und machte die Klappe vor meiner Nase wieder zu.

Ich hämmerte weiter gegen die Tür, und irgendwann wurde ich reingelassen. Weit kam ich nicht, ein amerikanischer Soldat baute sich vor mir auf und hielt mir ein Gewehr vor die Nase. Erst als ein mir bekannter Offizier auftauchte, senkte er es. Ich durfte zwar ins Gebäude, aber nicht in den Gefängnistrakt. Also lief ich einen großen Umweg und gelangte zum Gartenhäuschen. Dort fand ich Herrn Heß leblos auf dem Boden liegen.

War er allein?

Nein, an seinem Kopfende standen zwei uniformierte Männer. Der eine war farbig, und seine Uniform drohte, aus allen Nähten zu platzen. Beide waren mir völlig unbekannt. Am Fußende des Toten stand der ebenfalls afroamerikanische Wächter Anthony Jordan. Entsetzt fragte ich ihn, was sie mit ihm gemacht hatten. Da antwortete er mir mit trotziger Erleichterung in schlechtem Deutsch:

«Der Schwein ist erledigt! Gehen Sie nach Hause, Sie brauchen keine Nachtarbeit mehr zu machen.»

Aufgewühlt bat ich Jordan, sofort den Notfallkoffer aus der Ambulanz im Gefängnistrakt zu holen. Mir war klar, dass Herr Heß tot war, ich versuchte damit nur, die Amerikaner abzulenken. Ich unternahm mehrere Mund-zu-Mund-Beatmungen und forderte den Farbigen auf, eine Herzmassage vorzunehmen. Später stellte man fest, dass er dabei mehrere Rippen des Toten gebrochen hatte. Ich wartete verzweifelt auf Hilfe, und plötzlich stand Jordan mit dem Notfallkoffer neben mir. Mir entging nicht, dass der Wärter sich umgezogen hatte. Das Siegel des Koffers war aufgebrochen und die Sauerstoffflasche komplett leer. Dabei hatte ich alles noch am Morgen kontrolliert.

Es heißt, Rudolf Heß habe sich mit einem Kabel selbst stranguliert. Konnten Sie eines am Tatort entdecken?

Ja. Es herrschte reinstes Chaos im Raum, alle Möbel lagen auf dem Boden verstreut, auch eine Stehlampe. Mit deren Kabel soll sich Heß erhängt haben – als ich dort eintraf, steckte es allerdings in der Steckdose. Er hat es sicherlich nicht wieder eingesteckt. Am Fenster hing komischerweise ein weiteres Kabel.

Gab es weitere Merkwürdigkeiten?

Ja, viele. Als endlich ein Krankenwagen kam, brachte der Arzt eine Herz-Lungen-Maschine mit, die nicht funktionierte. Im Foyer des Krankenhauses begegnete ich drei westlichen Direktoren des Spandauer Militärgefängnisses – mit heiterer Miene und Sektgläsern in den Händen.

Hätten Sie Herrn Heß einen Selbstmord zugetraut?

Nein. Er hatte eine sehr klare und präzise psychische Verfassung. Und auch körperlich wäre das unmöglich gewesen. Mein Patient war am Ende seines Lebens so schwach, dass er einen Spezialstuhl benötigte, um überhaupt aufstehen zu können. Beim Gehen musste er ständig gestützt werden, und seine Hände waren durch Arthritis verkrüppelt. Er konnte nicht einmal einen Löffel aufheben.

Wurden Sie nach dem Vorfall bedroht?

Ja. Am 2. Januar 1988 fuhr auf meinem Nachhauseweg ein roter Corsa neben mir her. Das Nummernschild und das Lenkrad auf der rechten Seite verrieten, dass er nicht aus Deutschland kam. Kurz vor einer Kreuzung setzte er den rechten Blinker und drosselte das Tempo. Ich wollte ihn vorsichtig überholen, aber plötzlich gab der Corsa wieder Gas, und ich geriet in den Gegenverkehr. Der Aufprall mit einem entgegenkommenden Auto war so heftig, dass ich das Bewusstsein verlor und schwer verletzt wurde. Der Fahrer des Wagens wurde nie ermittelt.

_ Abdallah Melaouhi (*1942) wurde bekannt durch sein Buch «Ich sah seinen Mördern in die Augen! Die letzten Jahre und der Tod von Rudolf Heß». Nach Erscheinen 2008 schloss das Spandauer Bezirksamt den gebürtigen Tunesier vom Migrations- und Integrationsbeirat aus, weil er aus seinem Werk auch bei rechten Veranstaltungen vorgelesen hatte.

