Interview: Die Wut eines Fleischermeisters

Die Handwerker rufen für den 1. Oktober zu einer Großdemonstration gegen den Energiepreis-Wahnsinn in Berlin auf. Mit dabei: Metzger Jörg Oppen.

Der Fleischermeister geht am morgigen Samstag zum ersten Mal in seinem Leben auf die Straße. Warum er an der Demo (Beginn: 13 Uhr auf dem Alexanderplatz) teilnimmt, hat er unserer Reporterin Sophia Fuchs erzählt. Das vollständige Interview sehen Sie in dem Video oben.

