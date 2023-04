Hollywood pervers: Die Kabale der Kinderschänder

Geschehen hinter den Kulissen der Traumfabrik unfassbare Dinge? Gibt es verborgene Strukturen von Pädophilen, die sich an aufstrebenden Kinderstars vergreifen – bis hin zum Mord? Tatsächlich gibt es handfeste Hinweise auf eine solche Kabale – wie auch der Investigativjournalist Nikolas Pravda in seinen Enthüllungswerken „Der Hollywood-Code“ und „Der Hollywood-Code 2“ eindrucksvoll belegt.

Kinofans kennen Macaulay Culkin als quirligen Jungen, der die Einbrecher in „Kevin – Allein zu Haus“ 1990) das Fürchten lehrt. Doch als der Ex-Kinderstar im Februar 2019 einem französischen Radiosender ein Interview gab, schien jeglicher Humor, alle Unbeschwertheit wie verflogen. Culkin muss während seiner Zeit beim Film in wahre Abgründe geblickt haben. Maßgebliche Hollywood-Größen – Namen nannte er nicht – seien „blutrünstige Satanisten“, die „rituell Kinder ermorden“, erklärte der Schauspieler der verdutzten Reporterin.

Mit belegter Stimme fuhr Culkin fort:

„Man lernt sehr früh zu erkennen, welche von ihnen Dich missbrauchen wollen und welche einen noch dunkleren Geschmack haben.“

Er selbst sei der Hölle entkommen, weil er ein „kluges und misstrauisches Kind“ gewesen sei, das „zu früh berühmt geworden ist, um wie einige andere Kinder getötet zu werden“. Dass zu Letzteren die 1988 verstorbene Heather O’Rourke zählt, habe ihm, damals elf Jahre alt, ein „mächtiger Mann im Anzug“ während der Dreharbeiten zu „Kevin – Allein in New York“ (1992) gesagt.

O’Rourke war im Alter von sieben Jahren als Carol Anne in Steven Spielbergs „Poltergeist“ (1982) zu sehen. Als offizielle Todesursache des Mädchens wurde eine durch eine Darmverengung ausgelöste Sepsis festgestellt. Culkin will jedoch erfahren haben, dass sie ermordet worden sei. Und damit nicht genug: Die Peiniger hätten das Mädchen anal vergewaltigt und nach dem anschließenden Mord aus ihrer Haut rote Lederschuhe angefertigt – daran sollen sich pädophile Verbrecher im Showbusiness untereinander erkennen.

Die Zeitung Les Échos berichtete auf ihrer Website über die schockierenden Äußerungen an prominenter Stelle. Doch nach kurzer Zeit verschwand der Artikel aus dem Netz. War man einem Spinner auf den Leim gegangen, dem durch häufigen Drogenkonsum ein paar Sicherungen durchgebrannt waren? Oder wurde „von oben“ etwas nachgeholfen, weil Culkin Dinge ausgeplaudert hatte, die nicht an die Öffentlichkeit dringen sollten?

Die vergewaltigten Kinderstars

Fakt ist, dass Culkins Schilderungen zu Aussagen anderer Promis und Ex-Kinderstars passen, die im Showgeschäft zu Hause sind oder in Hollywood Karriere machten. So gab Pop-Superstar Robbie Williams im Mai 2020 dem Youtuber Chris Thrall ein Interview, in dem er aus dem Nähkästchen plauderte. „Ich weiß zu viel über diese Arschlöcher“, so der Frauenschwarm, der weltweit über 77 Millionen Tonträger verkauft hat. „Diese dämonische Energie durchdringt doch das ganze Mediensystem.“ Und mit Bezug auf pädophile Netzwerke in der Film- und Musikindustrie gab der frühere Sänger der Boygroup Take That zu Protokoll:

„Diese Sache, von der wir glauben, dass sie vor sich geht, ist das Schlimmste, was man sich vielleicht jemals für die Erde vorstellen kann.“

Williams ist aber beileibe nicht der einzige Whistleblower, der diese wohl düsterste Seite des Showbiz angesprochen hat. Schon vor einigen Jahren wies Elijah Wood auf Kinderschänder-Strukturen in der US-Filmindustrie hin. Die Sunday Times vom 22. Mai 2016 zitierte den Schauspieler, der als Teenager den Frodo in Peter Jacksons Tolkien-Verfilmung „Der Herr der Ringe“ spielte, mit den Worten:

„Ich wurde in die dunklen Abgründe geführt und erkannte, dass diese Dinge möglicherweise noch immer passieren. (…) Es war alles organisiert. (…) Menschen mit solchen Interessen sehen Dich als Beute.“

Ob er selbst Opfer von Triebtätern wurde, blieb offen.

Anders ist das bei dem einstigen Kinderstar Corey Feldman („Stand by Me“). Für ihn wurde die vermeintliche Traumfabrik zur Albtraumfabrik. 2014 äußerte er in der Doku „An Open Secret“:

„Pädophile sind überall in Hollywood, sie umringten mich und die anderen wie Geier.“

Dass er – wie auch sein 2010 verstorbener Freund und Kollege Corey Haim – in den 1980er Jahren sogar am Set sexuell missbraucht wurde, offenbarte Feldman schon 2011 in der ABC-Sendung Nightline. Später benannte er Jon Grissom, der mit den beiden Jungstars 1988 den Film „Daddy‘s Cadillac“ drehte, als einen der Täter. In einem anderen Fall war Grissom 2003 wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden.

Feldman sprach auch von einem weiteren Täter, „den jeder auf der Welt kennt“. Dieser habe den damals 13-jährigen Haim während des Drehs von „Lucas“ (1986) vergewaltigt. Erst in seinem im März 2002 veröffentlichten Dokumentarfilm „(My) Truth: The Rape of the two Coreys“ traute er sich, den Namen zu nennen: Charlie Sheen. Der streitet dies vehement ab.

American Psychos

Im Januar 2020 hielt der Komödiant Ricky Gervais in seiner Rede zur Verleihung der Golden Globes in Beverly Hills der versammelten Hautevolee den Spiegel vor. In Gags verpackt, brachte der Brite die Wahrheit zur Sprache. Mehrfach machte der Comedian Anspielungen auf die Vorliebe mancher Stars für junge Mädchen. Dann holte er zum ultimativen Schlag aus. Gervais wörtlich:

„Sie könnten sich die gesamte erste Staffel von $After Life$ ansehen, anstatt sich diese Show anzuschauen. Das ist eine Serie über einen Mann, der sich umbringen will, weil seine Frau an Krebs stirbt, und sie macht immer noch mehr Spaß als das hier. Spoiler-Alarm! Staffel zwei ist in Arbeit, also hat er sich am Ende offensichtlich nicht um-gebracht. Genau wie Jeffrey Epstein. Haltet die Klappe. Ich weiß, er ist Euer Kumpel, aber das ist mir egal.“

Gehört zu dieser Kabale auch Christian Bale? Der Schauspieler, der in der Kinoadaption von Bret Easton Ellis‘ „American Psycho“ (2000) die Rolle des psychopathischen Investmentbankers Patrick Bateman spielte. Als Bale 2019 den Golden Globe für seine Darstellung Dick Cheneys in der satirischen Filmbiografie „Vice“ (2018) erhielt, dankte der Mime nicht nur seiner Familie, sondern auch „Satan, der mir die Inspiration gab, wie ich diese Rolle zu spielen habe“. Auch wenn es sich dabei nur um eine ironische Bemerkung gehandelt haben sollte, zeigt dies doch, wie schnell man in Hollywood mit dem Teufel bei der Hand ist.

