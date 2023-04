SPD-Portal warnt vor Querfront und COMPACT

Das Juso-Portal „Endstation rechts“ berichtet über Querfront-Ansätze bei dem Ostermärschen und widmet sich der April-Ausgabe von COMPACT. Darin ist Querfront das Titelthema. Hier mehr erfahren.

Das Juso-Portal „Endstation rechts“ hat sich des Querfront-Themas angenommen – und damit auch des COMPACT-Magazins. Immerhin argumentiert es differenzierter als durchschnittliche Antifa-und Mainstream-Seiten. Natürlich kann das Querfront-Thema den Sozialdemokraten nicht egal sein. „Rechte“ und „linke“ Oppositionelle, jeweils auf sich gestellt, bedeuten für Machthaber keine Gefahr, aber im Zusammenschluss sind sie stark. Das hat die Querdenker-Bewegung ausreichend gezeigt. Und jetzt könnte sie ein Comeback erleben.

So beobachtete der Autor des Artikels „Ostermärsche: Querfront ante portas?“ auf den Demos am vergangenen Wochenende tatsächlich Abweichungen vom politisch Erwünschten: Die AfD könne sich als „Friedenspartei“ anpreisen, andere nutzten die Kundgebungen „als Resonanzraum, um Stimmung gegen USA, NATO, die Bundesregierung und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu machen.“

Schlimmer noch: Die Demonstranten stünden auf der Seite des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und jetzt kommt’s: „Dessen (Putins, Anm.) öffentlichen Reden hörten sich zuletzt in Teilen an, als habe er zu viel im rechtsextremen, verschwörungsideologischen COMPACT-Magazin gelesen.“ O weh: Putin als COMPACT-Leser und alle Friedensdemonstranten teilen seine Meinung? Danke, dass Ihr COMPACT so viel Einfluss zutraut!

Also setzte man den alten Ghostbuster Armin Pfahl-Traughber auf die aktuelle COMPACT 4/2023 an. Pfahl-Traughber, der seit Jahrzehnten überall „braune Gefahr“ wittert, hatte kürzlich Jürgen Elsässers Autobiographie „Ich bin Deutscher“ rezensiert. Manche Passage gerieten ihm zur unfreiwilligen Werbung. Im aktuellen Artikel („Das ,COMPACT-Magazin’ hofft auf die ,Querfront’ – mal wieder“) versucht der Veteran das Gegenteil der besorgten Ostermarsch-Reportage: Er ruft Entwarnung aus. Keine Sorge, so der Tenor, es droht gar keine Querfront. Hoffnungsträgerin Sahra Wagenknecht spielt nämlich nicht mit.

Dann bespricht er die COMPACT-Artikel über Querfront-Bildungen während der Weimarer Republik: Pläne für solche Zusammenschlüsse hätten sich regelmäßig als Flop erwiesen (was aber nicht bedeutet, dass sie auch in Zukunft nicht funktionieren würden. Die Querdenker-Bewegung ist ein Beleg dafür.) Pfahl-Traughber spekuliert:

„Solche Bündniskonstellation ist auch für die Zukunft eher unwahrscheinlich – trotz der Gemeinsamkeiten bei der Deutung des russischen Angriffs auf die Ukraine, der von ,links‘ wie von ,rechts‘ als durch die NATO bzw. USA provoziert gilt. Es gibt zwar identische Feindbilder, hier die NATO, die USA und der Westen. Doch dürften sie längerfristig gesehen nicht für engere Bündnisse oder festere Kooperationen reichen, denn dem stehen gegensätzliche ideologische Auffassungen wie strategische Interessen gegenüber. Es gilt hier, die Frage zu stellen: Was hätte die ,Linke‘, was hätte die ,Rechte‘ davon?“

Okay, vielleicht funktioniert eine Querfront nicht längerfristig. Aber aktuell ließe sich mit ihr das Schlimmste verhindern: Eine Ausbreitung des Krieges beispielsweise.

Im letzten Absatz warnt der Autor die Linke vor der Querfrontversuchung: Die würde den „Rechten“ eine Aufwertung und für den „Linken“ ein Imageschaden bescheren. Das heißt: Der Autor schließt die Möglichkeit doch nicht aus. Sein Artikel ist das berühmte Pfeifen im Walde.

