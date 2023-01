Historiker: Stürzt Putin, dann zerfällt Russland

Der renommierte israelische Militärhistoriker Martin van Creveld stellt eine düstere Prognose über den Fortgang des Kriegs. Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine, knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands sowie Putins Grundsatzrede vor dem Einmarsch im O-Ton finden Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier mehr erfahren.

Der israelische Militärhistoriker gilt als eine der renommiertesten Kapazitäten seines Faches. Immer wieder machte er Schlagzeilen durch seine hohe Wertschätzung der Kampfkraft der Deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Am 29. Dezember veröffentlichte der Wissenschaftler einen Artikel in der Welt über mögliche Szenarien für den Krieg in der Ukraine im gerade angebrochenen neuen Jahr.

„Krieg ist wirtschaftlich nicht zu gewinnen“

Van Creveld macht keinen Hehl aus seiner Auffassung, dass Russland den „Zermürbungskrieg“, den sich beide Seiten seiner Auffassung nach jetzt schon liefern, 2023 fortsetzen werde. Das könne noch sehr lange andauern. In diesem Zusammenhang verweist Creveld auf den Ersten Weltkrieg, der vier Jahre lang dauerte, und auf den Ersten Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak, der sogar acht Jahre lang anhielt. Im Westen hätten sich diejenigen getäuscht, „die hofften, den Krieg durch wirtschaftlichen Druck relativ schnell und schmerzlos zu gewinnen.“

Putin, so der israelische Militärhistoriker weiter, habe noch einige Optionen, so die stärkere Einbeziehung von Weißrussland. Dieser Alliierte Russlands könnte genutzt werden, um eine nördliche Front gegen die Ukraine aufzubauen. Den Einsatz taktischer oder strategischer Atomwaffen hält van Creveld zwar nicht für besonders wahrscheinlich, will ihn aber auch nicht hundertprozentig ausschließen.

„Unvorstellbare Folgen eines Friedensschlusses“

Für fast ebenso unwahrscheinlich hält der erfolgreiche Buchautor aber auch einen Friedensschluss. Grund: Dieser würde vermutlich das Ende Russlands in seiner heutigen Form bedeuten. Dazu bemerkt van Creveld:

„Fast von Beginn des Krieges an hatte Putin die Möglichkeit, seine Offensive einzustellen, seine Truppen zurückzuziehen und Frieden zu schließen. Ein solcher Schritt, ja alles, was ihm ähnelt, würde mit Sicherheit seinen Sturz und den seiner Clique zur Folge haben. Mit nur etwas geringerer Gewissheit würde er auch sein ganzes Land zerfallen lassen – mit Folgen für Eurasien, die jenseits der Vorstellungskraft des Autors liegen. Deshalb scheint dies im Moment die unwahrscheinlichste aller Möglichkeiten zu sein.“

Eine Einschätzung, die einen doch schlucken lässt, zumal sie von einem ausgesprochen realpolitisch eingestellten Autor stammt. Eine Russische Föderation, die um ihre nackte Existenz kämpft, dürfte 2023 jedenfalls zu fast allem bereit sein.

