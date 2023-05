Hilfe! Wird Twitter wieder woke?

Seit bekannt wurde, dass Linda Yaccarino zum neuen Twitter-CIO gekürt wurde, geht ein Wehklagen durch die Elon Musk-Fangemeinde: Ist es wieder vorbei mit der Meinungsfreiheit? Österreich-Aktivist und COMPACT-Autor Martin Sellner gibt Auskunft in dem vorliegenden Video.

Musks Hauptproblem seit der Twitter-Übernahme: Sein liberaler Kurs führte zu gewaltigen Einbrüchen in der Werbung. NGOs erwirkten bei Großunternehmen einen Anzeigenboykott. Um diesen Bann zu brechen, wurde jetzt Linda Yaccarino zum neuen CIO gekürt – eine Globalistin durch und durch: Sie war Sprecherin beim World Economy Forum, hat in der Joe Biden-Administration gearbeitet, eine Impfkampagne konzipiert und viele Woke-Initiativen unterstützt. Allerdings war sie auch im Trump-Kabinett tätig und behauptet, Elon Musks Vision von der Meinungsfreiheit zu teilen. Was also ist von ihr zu erwarten?

