Irgendwann in den 70ern meldete die Deutsche­ Presse-Agentur, dass wieder 1.350 Kinder auf Deutschlands Straßen tot gefahren worden waren. In einem einzigen Jahr. «Weltrekord!» In Amerika starben «nur» 450, obwohl es damals fünf Mal so viele Amis gab wie Germans. Axel Springer las das und rief Bild-Chefredakteur Günter Prinz an: Die Aktion Ein Herz für Kinder war geboren. Drei Monate später drückte «Günne» sie mir aufs Auge: «Mach Du das, die Sache geht sonst baden.»