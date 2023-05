Hervorragend: Linke ärgern sich über „Ami go home“

Belltower News, das Netzportal der radikal linken Antonio-Amadeu-Stiftung, befürchtet, dass US-Kritik das Bindeglied einer neuen politischen Bewegung sein könnte. Das COMPACT-Magazin und Jürgen Elsässer spielen dabei eine wichtige Rolle. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und sichern Sie sich unsere DVD zu den Hintergründen der Weltpolitik und dem verheerenden globalen Einfluss der US-Politik: Zu Nord Stream, Ramstein und Seymour Hersh . Lieferbar ab Ende Juni. Hier mehr erfahren.



Wer etwas älter ist und sich noch an die 80er-Jahre erinnern kann, der weiß, dass die damalige Linke noch alles andere als volksfeindlich war. Sowohl die SPD wie auch die Grünen in ihren ersten Jahren nach der Gründung in Karlsruhe 1980 hatten noch keine Scheu, den Begriff „Volk“ in den Mund zu nehmen. Selbst eine linksextremistische Gruppe wie der Kommunistische Bund Westdeutschland gab damals noch eine Kommunistische Volkszeitung sowie eine Broschürenreihe über „Nationale Befreiung“ heraus.

Herbeispintisierter Antisemitismus

Die Zeiten haben sich radikal geändert. Mittlerweile gilt weiten Teilen der Linken jeder als „Nazi“, der das Wort Volk auch nur buchstabieren kann. Dies beweist auch ein Artikel, der unter der Überschrift „Querfront gegen die USA“ im Rahmen der „Aktionswochen gegen Antisemitismus“ auf dem Netzportal Belltower News, das von der Antonio Amadeu-Stiftung getragen wird, erschienen ist.

Bei der Lektüre dieses Artikels wird schnell deutlich, dass die wahren Schwurbler mittlerweile links stehen. So sollen Begriffe wie „Masseneinwanderung“ oder „globalistischer Westen“ angeblich antisemitische Codes sein. Im Grunde genommen läuft die Argumentation der Redakteure der Belltower News darauf hinaus, dass jeder ein Antisemit ist, der sich nicht vollumfänglich ihren eigenen Positionen anschließt.

Besorgt zeigt sich der nichtgenannte Autor des Artikels darüber, dass die Parole „Ami go home“ von Jürgen Elsässer und dem COMPACT-Magazin dazu genutzt werde, „anschlussfähig für friedensbewegte Milieus zu sein“, was schon in der Vergangenheit „gut funktioniert“ habe.

Ernst Busch und „Ami go home“

Weiter wird in dem Artikel festgestellt:

„Der Slogan Ami go gomeʽ ist nicht von Elsässer. Schon seit den 1950er-Jahren sprachen sich deutsche Linke mit dem Slogan gegen die Präsenz des amerikanischen Militärs aus, später wurde er durch den Vietnam-Krieg populär. Der Liedermacher Ernst Busch vertonte den Slogan Anfang der 1950er-Jahre in einem Lied. Seit vielen Jahren gehört ,Ami go homeʽ zur deutschen Friedensbewegung.“

Besorgt wird darauf verwiesen, dass der Slogan auch am 10. Februar 2023 bei der großen Wagenknecht- und Schwarzer-Demo vor dem Brandenburger Tor, an der auch Jürgen Elsässer sowie weitere COMPACT-Readakteure teilnahmen, wieder großen Anklang gefunden habe. Überhaupt müsse man wachsam sein, auch gegenüber anderen Losungen, die zunächst harmloser erschienen, denn sowohl Antisemitismus und Antiamerikanismus arbeiteten mit „Anspielungen und impliziten Aussagen.“

Darunter falle beispielsweise Sahra Wagenknechts Äußerung über eine US-amerikanische „Kriegsmaschinerie“ in ihrer Rede vor dem Brandenburger Tor. Auch solche Äußerungen sind nach Auffassung von Belltower News absolut verdammungswürdig, weil sie „Tore öffnen“ könnten, „um Verschwörungsideolog*innen einen Anschlusspunkt zu bieten“. Und ausgerechnet Leute wie dieser Autor von den Belltower News werfen anderen gerne vor, „Verschwörungstheoretiker“ zu sein.

„Freches Symbol der US-Fremdherrschaft“

Also in Zukunft bitte überhaupt nicht mehr – und nicht auch nur mit einem Sterbenswörtchen – über den US-Imperialismus sprechen, das scheint die Schlussfolgerung der Redakteure von Belltower News zu sein. Dann dreht der Autor des Artikels eine weitere Schleife und warnt wieder vor dem „offenen Antiamikanismus“, der neben dem verdeckten Antiameriikanismus existiere. Dieser soll sich angeblich in einem Zitat von einem Elsässer-Text aus dem COMPACT-Magazin manifestieren, in dem es hieß:

„Die Luftwaffenbasis Ramstein ist das frechste Symbol der US-Fremdherrschaft über Deutschland. Von hier wird die Aggression gegen Russland exekutiert, ohne dass die Bundesregierung Einspruch erhebt.“

Schlimm findet das der Autor von den Belltower News. Er greint:

„Für Elsässer ist Ramstein nicht nur das Symbol für den angeblichen Krieg gegen Russland, sondern auch für den angeblichen Krieg gegen Deutschland.“

„Verbindet verschiedene Milieus“

Dann wird auch noch eine Passage aus Jürgen Elsässer diesjähriger Geraer Aschermittwochsrede analysiert. Die Konklusion ist klar: Auch hier handelt es sich um Antiamerikanismus. Dann stellt der Autor noch abschließend fest:

„Antiamerikanismus verbindet verschiedene Milieus. Von rechts wird seit langem versucht, darüber eine Querfront zu organisieren. Elsässers Auftritt bei der Demonstration am Brandenburger Tor ist dafür der beste Beweis.“

Was die Antonio-Amadeu-Stiftung schlecht findet, kann gar nicht verkehrt sein. Es gilt daher, weiter auf dem Feld der US-Kritik zu arbeiten.