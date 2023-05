ESC: Wokeland ist abgebrannt

Pleite beim Eurovision Song Contest. Die BRD landet auf den letzten Platz und blamiert sich mit Transenshow und Regenbogenfahne mal wieder bis auf die Knochen. GEZ-Schergen hatten das Lied ausgesucht. In seinen Büchern „Der Musik-Code“ und „Die moderne Musik-Verschwörung“ zeigt Enthüllungsjorunalist Niokolas Pravda auf, warum solcher Agitprop im Pop Methode hat. Hier mehr erfahren.

Der Musik-Schrott, den die BRD zum Schlagerwettbewerb nach Liverpool entsandte, ist komplett durchgefallen. Lord of the Lost, so der Name der bunt kostümierten Rock-Narren, landeten mit ihrem Stück „Blood & Glitter“ auf dem allerletzten Platz. 18 Pünktchen fielen für die woke Truppe ab. Die schwedische Siegerin Loreen mit ihrem Beitrag „Tattoo“ kam auf mehr als 583 Punkte, Finnland (Käärijä mit „Cha Cha Cha“) erreichte 526 Punkte.

Die Twitter-Kommentare waren denn auch eindeutig: „Die BRD ist lächerlich und peinlich“, „Ich schäme mich für mein Land“ oder „Wir sind mittlerweile in jeder Hinsicht Lachnummer“. In diesem Stil ging es x-fach weiter. Tatsächlich unterboten Lord of the Lost mit ihrer Transenshow noch mal sämtlichen Quatsch, mit dem Deutschland beim European Song Contest (ESC), früher als Grand Prix d’Eurovsion bekannt, bislang angetreten ist. Dagegen waren selbst „Wadde hadde dudde da“ von Stefan Raab (2000) und „Guildo hat Euch lieb!“ (1998) noch Gold.

Besonders übel stieß es vielen Zuschauern auf, dass alle Künstler zu Beginn des ESC-Finales mit den jeweiligen Nationalflaggen ihres Landes auf die Bühne kamen, die Typen von Lord of the Lost jedoch eine Schwarz-Rot-Gold-Allergie zu scheinen haben. Jedenfalls waren sie die Einzigen, die keine Fahne mitnahmen. Dafür ließen sie sich von der BBC mit dem Regenbogenfetzen ablichten.

Kommentar einer Twitter-Nutzerin: „Jeder Künstler und jede Künstlerin zeigte die Fahne des Landes, welches er oder sie beim #ESC2023 musikalisch vertrat. Nur Deutschland präsentierte lieber eine Wokoharam-Fantasie-Fahne, zu der kein Land existiert, anstatt die eigene.“

GEZ-Gejammer

Übrigens: Der deutsche Beitrag zum ESC wurde allein von GEZ-Verantwortlichen ausgewählt. Andreas Gerling vom NDR, Chef des ARD-Teams für den Wettbewerb, jammert nun rum:

„Wir sind mit einem außergewöhnlichen Act gestartet, der überhaupt nicht das Ergebnis erzielt hat, das wir uns gewünscht haben. Das ist sehr, sehr enttäuschend und ernüchternd.“

Diversität und Vielfalt wird in Deutschland mehr und mehr zur verordneten Einfalt. Angeblich, um ein paar Transen zu schützen, befindet sich unsere gesamte Gesellschaft im rotgrünen Umbau…

Lord of the Lost erinnerten in ihrer ganzen Aufmachung zudem eher an Dragqueens jener Art, wie sie gerade auf Kindergärten und Schulen losgelassen werden, um schon die Kleinsten stramm auf bunt und woke zu trimmen.

Dauer-Unterhalter Thomas Gottschalk äußerte sich bei Instagram:

„Bei aller Liebe, aber wir werden vom Rest Europas doch inzwischen verarscht, was die Bewertung beim ESC betrifft. Die mögen uns einfach nicht“.

Instinktiv liegt er damit wohl richtig. Die Wahrheit dürfte etwas konkreter sein: Es ist die rotgrüne Wokeness, die abgelehnt wird, einschließlich Regenbogenbinde und Mundzuhalten, wie zuletzt von den BRD-Fußballern demonstriert. Die Provokationen des DFB riefen zwar das Entzücken der BRD-Elite hervor, widerten aber Menschen im In- wie Ausland an.

Folge: Nie zuvor war die Distanz von deutschen Fußballfreunden zu ihrer Nationalelf derart gewaltig. Die Vorfreude auf die EM 2024 im eigenen Land pendelt sich denn auch ziemlich genau bei null ein.

