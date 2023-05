Bremen-Wahlen: Grüner Einbruch und Bremerhaven-Beben

Aktuelle Meldung auf unserem Telegram-Kanal. Jetzt abonnieren: t.me/CompactMagazin.

💥 Nun liegt eine erste Hochrechnung von Infratest Dimap für die Landtagswahl in Bremen vor: SPD: 29,4 Prozent, CDU: 25,7 Prozent, Grüne: 12,7 Prozent, Linke: 10,6 Prozent, Bürger in Wut: 10,1 Prozent, FDP: 5,2 Prozent, Andere: 6,3 Prozent.

💥 Beachtlich ist, dass die Bürger in Wut laut der Prognose von 18 Uhr in Bremerhaven zwischen 21 und 22 Prozent liegen. Dieses Ergebnis kann nicht nur auf frühere AfD-Wähler zurückzuführen sein, da die AfD in Bremerhaven 2019 noch auf 9 Prozent gekommen war. An der Nordsee hat sich also duchaus ein rechtsdemokratischer Aufstand ereignet, auch in Westdeutschland sind Ergebnisse von über 20 Prozent für patriotische Parteien möglich.

💥 Dieser Lichtblick kann allerdings leider nichts daran ändern, dass die linke Hegemonie im kleinsten deutschen Bundesland – anders als noch bei den Landtagswahlen in Berlin vor knapp drei Monaten – im Zwei-Städte-Staat nicht angekratzt werden konnte. Die Grünen verlieren laut der aktuellen Hochrechnung zwar 4,7 Prozent, dafür gewinnt die SPD 4,5 Prozent. Die Linke verliert an der Weser nur leicht und kann sich im zweistelligen Bereich stabilisieren. Die FDP muss hingegen zittern, obwohl sie in allen Umfragen vor der Wahl im Landtag gesehen wurde. Möglicherweise fliegt die Lindner-Truppe in Bremen aus dem nächsten Landtag.

Wie lange noch können herrschende Politiker gegen das Volk regieren? Wie wichtig Protest und Widerstand sind, verdeutlicht unser COMPACT-Paket „1.000 Seiten BRD-Diktatur“, das wir derzeit als Rabatt-Paket anbieten: 14,99 Euro statt 88,50 Euro! Jetzt bestellen.