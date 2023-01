Hamburg: Mit Lügen gegen das Bismarck-Denkmal

Sie können es nicht lassen. Jetzt soll die berühmte Statue Otto von Bismarcks durch kritische Hinweise auf den deutschen Kolonialismus umgestaltet werden. COMPACT-Geschichte „Geschichtslügen gegen Deutschland“ klärt dazu auf. Hier bestellen.

Sie ist die weltweit größte Bismarck-Statue, ein heimliches Wahrzeichen Hamburgs, und sie ist Antideutschen schon lange ein Dorn im Auge. Jetzt macht SPD-Kultursenator Brosda Steuergelder locker, um das eindrucksvolle Denkmal umgestalten zu lassen.

„Brechung der Wahrnehmung“

Derzeit werden Künstler gesucht, die dem steinernen Bismarck eine „Neu-Kontextualisierung“ verpassen sollen. Es gehe um eine „Brechung der Wahrnehmung“ und um eine kritische Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus. Im Sommer soll es erste Ergebnisse geben.

Das kolossale, über dreißig Meter hohe Bismarck-Denkmal, nach fünfjähriger Bauzeit 1906 feierlich eingeweiht, soll also auf Teufel komm raus mit der „Kolonialschuldlüge“ (SPD-Reichspräsident Friedrich Ebert) in Verbindung gebracht werden.

Die sanfte Kolonialmacht

Das Deutsche Reich als Unterdrücker, verantwortlich für Gräuel und Völkermord? Diese Mär wird in COMPACT-Geschichte „Geschichtslügen gegen Deutschland“ gründlich widerlegt. Bestsellerautor Jan von Flocken beschreibt in seiner dortigen Abhandlung Die sanfte Kolonialmacht, was Medien verschweigen:

„1910 lebten in den überseeischen Schutzgebieten 15.428 Deutsche; der Großteil in Deutsch-Südwest (9.383) und Deutsch-Ost (2.384). Kurz vor Ausbruch des 1. Weltkrieges waren es etwa 20.000. Sie hatten eine gewaltige Aufbauarbeit geleistet.“

Das Reich investierte bis 1913 rund 150 Millionen Mark in die damaligen Kolonien in Südwestafrika, Ostafrika, Kamerun, Togo, Neuguinea mit pazifischen Inseln, Samoa und Kiautschou (zusammen rund drei Millionen Quadratkilometer, allesamt ohne militärische Gewalt, nur durch Vertrag und Kauf erworben).

In Compact-Geschichte „Geschichtslügen gegen Deutschland“ wird ausgeführt:

„Während 16 Jahren, von 1896 bis 1912, entwickelte sich der Eisenbahnbau insgesamt von 40 Kilometer auf 3.867, wuchs das kultivierte Plantagenland von 11.000 Hektar auf 140.000, stieg das Kapital der Erwerbsgesellschaften von 64 auf 505 Millionen.“

Die Liste der kolonialen Einfuhrgüter 1913 im Wert von mehr als 100 Millionen Mark ist lang. Darunter fielen unter anderem Baumwolle, Weizen, Kupfer, Kaffee, Rohseide, Salpeter, Kautschuk, Tabak, Reis, Mais oder Palmkerne.

Die deutsche Kolonialpolitik war im Vergleich zur Praxis anderer Mächte wesentlich milder und hilfreicher für die eingeborene Bevölkerung. Bis heute wird in den einstigen Kolonien der deutschen Herrschaft ehrend gedacht.

Interessante Typen

Der ehemalige US-Präsident Theodore Roosevelt notierte in seinem Buch Afrikanische Wanderungen 1910:

„Ich war nicht vorbereitet auf die interessanten Typen unter den Deutschen, die Pflanzer, die Zivilisten, die Offiziere, welche weiße oder eingeborene Truppen befehligt hatten (…). Es waren Männer von unzweifelhafter Fähigkeit und Tatkraft; wenn man sie sah, so verstand man leicht, warum Deutschland in Ostafrika so zusehends emporgeblüht ist.“

