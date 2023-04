Haldenwang verteidigt Letzte Generation

Aktuelle Meldung auf unserem Telegram-Kanal. Jetzt abonnieren: t.me/CompactMagazin

Verfassungsschutz verteidigt die Letzte Generation 💥

❌ Nachdem der Verfassungsschutz die Letzte Generation als Prüffall geführt hatte, kam er jetzt offiziell zu dem Ergebnis, dass die Aktivisten nicht verfassungsfeindlich seien.

❌Auf dem Justizgipfel des Deutschen Richterbundes in Weimar erklärte Schlapphut-Chef Thomas Haldenwang, es gebe keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Bestrebung der Gruppe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung,

❌ Die Klima-Aktivisten verübten zwar Straftaten, verzichten aber auf aktive Gewalt, seien daher nicht als extremistisch einzustufen. Diese Einschätzten teilten alle 16 Landesämter.

❌ Haldenwang fügte hinzu, dass die Bezeichnung „Klima-RAF“ durch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Opfer des Terrorismus verhöhne.

Straßen blockieren, Gemälde beschmieren, Polizisten mit Mollis und Steinen traktieren – sind die Klima-Chaoten völlig durchgeknallt? Ja! Und es wird noch alles viel schlimmer… Was die sogenannten Aktivisten von Letzte Generation & Co. im Schilde führen, mit welchen Lügen sie hausieren gehen – und woher die Kohle dafür kommt, haben wir in unserer neuen Spezial-Ausgabe „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt“ ausführlich dokumentiert. Die ultimative Abrechnung mit der Klima-Ideologie und ihren Sturmtruppen. Hier mehr erfahren.