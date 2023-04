Querfront: Rechte und Linke gegen Kriegstreiber?

Chefredakteur Jürgen Elsässer diskutiert im heutigen Video mit Anselm Lenz, Oliver Kirchner und Manfred Kleine-Hartlage das Querfront-Konzept. Darüber hat Kleine-Hartlage auch ein neues Buch veröffentlicht: „Querfront! – Die letzte Chance der deutschen Demokratie“.

Querfront – ein Begriff erlebt seine zweite Karriere. In der Weimarer Republik entstanden, galt er jahrzehntelang als vergessen. Jetzt haben ihn die Mainstream-Medien zu neuer Bekanntheit verholfen: Im Rahmen der Frieden-Demonstration fürchten sie einen Zusammenschluss linker und rechter Aktivisten. Eine solche Querfront wäre bedrohlich für die Machthaber.

COMPACT hat die Querfront zum Titelthema seiner aktuellen Monatsausgabe gemacht. Im vorliegenden Video diskutiert Chefredakteur Jürgen Elsässer das Querfront-Konzept mit hochkarätigen Gästen: Anselm Lenz (Demokratischer Widerstand), Oliver Kirchner (Co-Fraktionsvorsitzender AfD im Landtag Sachsen-Anhalt), Manfred Kleine-Hartlage (Buchautor „Querfront! Die letzte Chance für die deutsche Demokratie„).

Es folgen Auszüge aus Kleine-Hartlages neuem Querfront-Buch:

„Wenn die bisherige politische Klasse entmachtet und ein runderneuertes demokratisches (und das heißt mindestens: pluralistisches) Gemeinwesen errichtet werden soll, dann muss die Opposition, die ein solches Werk in Angriff nimmt, in sich das gesamte politisch-ideologische Spektrum enthalten: links, libertär und rechts. Ist dies nicht der Fall, bleibt also die Last der Neugestaltung des Gemeinwesens bei einer einzigen politischen Richtung (egal ob rechts oder links) hängen, weil alle anderen mehr oder weniger mit dem Kartell verbandelt und kompromittiert sind, dann ist schwer vorstellbar, wie der Umgestaltungsprozess in einer pluralistischen Demokratie münden soll.

Um es unmissverständlich zu sagen: Es gibt nur noch eine einzige, winzige Chance, den endgültigen Untergang der Demokratie in Deutschland zu verhindern, und das ist die Zusammenarbeit der linken und der rechten Opposition: nicht, weil die oppositionellen Kräfte sich untereinander ideologisch einig wären, sondern weil sie es genau nicht sind (und gerade deshalb gemeinsam die Breite des politischen Spektrums repräsentieren).

Einig dürften sie sich aber in dem Wunsch sein, wieder in einem Land zu leben, in dem politische Konflikte mit Argumenten ausgetragen werden, nicht mit diversen Spielarten der Ausgrenzung und Einschüchterung bis hin zum Terror; in einem Land, das sich nicht als Handlanger einer imperialistischen Großmacht missbrauchen lässt und deshalb zum Frieden in Europa beitragen kann; in dem die Prinzipien des Rechtsstaates wieder gelten; in einem Land, das unter anderem deswegen fähig ist, seine Probleme in Angriff zu nehmen und sich eine Zukunft aufzubauen! (…)

Die Notwendigkeit des Burgfriedens

Die Zusammenarbeit der links- und rechtsoppositionellen Kräfte – die Querfront – wäre sinnlos, wenn sie eine bloße Schein-Einheit wäre, bei der die eine Fraktion die andere über den Tisch zieht und zum Wasserträger macht, wie es die Kommunisten in der DDR mit den Sozialdemokraten gemacht haben. Vielmehr ist die Pluralität der Kräfte, die zusammenwirken sollen, Sinn und unerlässlicher Bestandteil des ganzen Konzepts!

Insofern fehlt es mir an Verständnis für eine oppositionelle Linke, die zwar ihren (Ex-)Genossen vom Mainstream täglich völlig zu Recht vorrechnet, dass sie Dummköpfe und Verräter sind, zugleich aber gegenüber der rechten Opposition unbelehrbar in tradierten Vorurteilen verharrt oder wenigstens so tut, als täte sie es, um just bei besagten Mainstreamlinken nicht selbst als «rechts» zu gelten. Diese Haltung erinnert ein wenig an die des «bürgerlichen» AfD-Flügels, also die eines anderen Esels, der einem ihm vorgehaltenen Heuballen hinterherläuft.

Die in der Sache unbegründete ängstliche Distanzierungshaltung verschafft der oppositionellen Linken bestenfalls geringfügig (wenn überhaupt) mehr öffentlichen Einfluss – dies aber um den Preis, dass sie die entscheidenden Fronten des Kampfes nicht aufrichtig benennt, sondern sie weiterhin in ein anachronistisches Links-Rechts-Schema zu pressen versucht.“

Der Machtblock der BRD-Kartellparteien zwingt Linke und Rechte zur Kooperation – und macht ein solches Zusammengehen gleichzeitig möglich. Daraus ergeben sich Herausforderungen – die allerdings bewältigt werden können. Wie eine lagerübergreifende Opposition ermöglicht werden kann und warum dies die einzige Chance ist, unser Land wieder in die richtige Spur zu bringen, erläutert Bestseller-Autor Manfred Kleine-Hartlage in seinem neuen Buch „Querfront! – Die letzte Chance der deutschen Demokratie“ Das Buch erscheint Mitte April, kann aber schon jetzt vorbestellt werden. Hier bestellen.