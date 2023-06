Habecks Heiz-Gesetz ist auf dem Weg

Jetzt geht es ans Eingemachte: Die Ampel-Akteure haben sich auf Details ihres Heiz-Gesetzes geeinigt. Jetzt soll alles ganz schnell gehen. Die COMPACT-Ausgabe „Habeck in den Knast“ zeigt auf, was uns bei der anstehenden Heiz-Diktatur bevorsteht. Hier mehr erfahren.

Der Weg ist frei für Habecks Heiz-Hammer. In der vergangenen Nacht haben sich die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP auf Einzelheiten des vieldiskutierten Vorhabens geeinigt. Der Widerstand der FDP war am Ende nur ein Show-Element. Das Gebäudeenergiegesetz wird jetzt an ein Regelwerk zur kommunalen Wärmeplanung gekoppelt. Morgen am Abend soll der Gesetzestext vorliegen, spätestens am Freitag kommender Woche vom Bundestag verabschiedet werden.

Der Fuß in unserem Wohnzimmer

Damit ist das Ende für Gas- und Ölheizungen quasi beschlossene Sache. Bürger dürfen nicht mehr frei entscheiden, wie sie ihr Zuhause beheizen. Der Staat hat den Fuß in unseren Wohnzimmern. Die Umsetzung aller Ampel-Heizverordnungen wird künftig streng kontrolliert.

Das Bemühen der Mainstream-Presse, diese Widerlichkeiten schönzufärben und uns als „Entlastung“ zu verkaufen, ist gewiss mit dem AfD-Hoch zu erklären. Bloß keinen weiteren Unmut schüren!

Dass die Verpflichtung, ab 2024 nur noch klimaneutral heizen zu dürfen, zunächst offenbar allein in Neubaugebieten gilt, ist allenfalls ein schwacher Trost, weil die dreistesten Habeck-Unverschämtheiten nur aufgeschoben sind. Bei Neubauten muss jetzt die Wärmepumpe her. Bei Gasheizungen bleibt unklar, ob der jeweilige Versorger künftig liefern kann und soll.

Ab 2028 gilt das dann auch für Omas Eigenheim, also für Bestandsbauten. Neue Gasheizungen sind nur dann noch gestattet, wenn der kommunale Versorger Ökogas liefert.

Anhaltende Irritationen

Aus einer Zusammenfassung der Bild wird deutlich, wie schwammig der nun so hochgelobte „Heiz-Durchbruch“ letztlich zu sehen ist:

„Kommunen sollen bis spätestens Ende 2028 einen Wärmeplan vorstellen. Daraus soll hervorgehen, auf welches Wärmeangebot sie künftig setzen (z. B. Ökogas, Fernwärme etc.). Diese Pläne können in den Folgejahren auch noch geändert werden.“

Und:

„Vermieter können ihre Mieter an den Kosten der Modernisierung bisher beteiligen. Die Miete kann um bis zu acht Prozent erhöht werden. Diesen Satz will die Ampel im Heiz-Gesetz auf zehn Prozent anheben.“

Der Focus bringt es fertig, von einem „Durchbruch beim Heizungsgesetz“ zu schlagzeilen, um im Kleingedruckten dann zu faseln: „Details waren zunächst noch unklar. Der Gesetzesentwurf soll nun entsprechend geändert werden.“

FDP-Finanzexperte Frank Schäffler mimt gar Widerstand: „Wenn der Gesetzentwurf nicht bis Mittwoch vorliegt, wird die FDP sicherlich nicht zustimmen. Liegt er vor, werden wir ihn genau analysieren. Eine Verabschiedung vor der Sommerpause ist alles andere als sicher.“

Weiterhin offen ist, wie die staatlichen Zuschüsse bei der Umsetzung des Zwangs ausfallen. Eben dies aber interessiert die Existenzbedrohten am meisten.

Gerade erst hatte ein Bericht der Welt für Aufsehen gesorgt, dass möglicherweise bis zu 80 Prozent der in Deutschland installierten Wärmepumpen wieder herausgerissen werden müssen – weil sie gemäß EU-Berechnungen klimaschädlich sind. Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des deutschen Handwerks (ZDH), kritisierte, dass „an der Realität vorbei regiert“ werde.

EU-Verordnungen vs. Wärmepumpen

Hintergrund: Eine drohende EU-Verordnung, die auf ein Verbot von fluorierten Gasen ab 2030 setzt. Dies müsse das „Aus für zahlreiche bis dahin eingebaute Wärmepumpen und schlimmstenfalls deren Ausbau und Ersatz durch andere Anlagen bedeuten“, so Dittrich. Denn: „Für rund 80 Prozent der jetzt schon eingebauten Pumpen werden F-Gase genutzt.“

Dittrich im Welt-Interview:

„Man kann nicht einfach klimaschonenderes Propangas als Ersatzkühlmittel dort einfüllen, wo jetzt F-Gase verwendet werden. Langfristig rechnet sich die Anschaffung einer Wärmepumpe finanziell aber nicht, wenn sie statt 20 Jahren nur sieben Jahre in Betrieb ist.“

Im neuen COMPACT-Magazin „Habeck in den Knast“ wird kritisiert: „Wer Habeck in diesen Tagen zuhört, der erlebt jemanden, der sich wichtiger nimmt als seine Wähler, wichtiger als die Bürger, wichtiger als Gesetze. Der Wirtschaftsminister weiß, dass seine Wärmepumpen-Diktatur vielfach sogar von eigenen Anhängern abgelehnt wird, er kennt die Umfragen, die ihm bundesweit einen zunehmend verheerenden Ruf bescheren, er weiß um die umstrittene Rechtmäßigkeit seines Energiewende-Horrors. Doch er macht es trotzdem und legt sich mit uns allen an.“

