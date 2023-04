Habeck pro Atomkraft – in der Ukraine

Zitat des Tages: „Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten. Das ist völlig klar – und das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Sie sind ja gebaut.“ (Robert Habeck, Welt TV)

„Bis April 2023 will die Bundesregierung die letzten in Betrieb befindlichen deutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim II abschalten. (…) Völlig ohne Not verzichtet das Land mit diesem Wahnsinnsakt pro Jahr auf eine Menge an Elektrizität, die das Volumen der Hälfte des jährlich produzierten heimischen Solarstroms übersteigt. Die Wirkung ist vergleichbar mit der sofortigen Deinstallation von knapp 10.000 der 30.000 deutschen Windräder.“ (COMPACT-Magazin)