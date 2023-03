Gift-Mord: Otto Rahn und der jüdische Graf

Hatte sich SS-Gralsforscher Otto Rahn in einem Gespinst aus Geheimdiensten und okkulten Logen verfangen? Täuschte er deshalb womöglich seinen Selbstmord vor? Eines der größten Rätsel des Dritten Reiches ist immer noch ungelöst. Mehr okkulte Hintergründe, die sich die etablierte Geschichtsforschung nicht auszuleuchten traut, finden Sie in dem neuen Enthüllungswerk „Der Aufgang der Schwarzen Sonne“ unseres Autors. Hier mehr erfahren.

_ von Dennis Krüger

Die beiden anderen Teile dieses Beitrags finden Sie hier: Teil 1 | Teil 2.

Ob alle Mitglieder der Polaires an das naiv wirkende „Orakel“ glaubten, darf bezweifelt werden. Denn wichtiger als die Esoterik des Ordens waren zweifellos die Angehörigen und deren Kontakte: Otto Rahn hatte seit seinem Aufenthalt in Südfrankreich 1932 enge Kontakte zu der Gruppe. Des Weiteren waren auch der französische Okkultist René Guénon sowie der italienische Traditionalist Julius Evola zumindest lose mit der Gruppe verbunden.

Nicht zuletzt verfügten der Polarier de Mengel, der erstmals 1937 mit SS-Chef Himmler zusammentraf, und vor ihm dessen Weggefährte Israel Georges Monti über beste Kontakte in die damalige Okkultistenszene. Von 1928 bis 1931 war de Mengel Mitarbeiter der Zeitschrift „Voile d’Isis“ und veröffentlichte ein Buch im Verlag Paul Chacornac. Gemeinsam mit Monti gründete er 1924 eine Studiengesellschaft für westliche Esoterik.

Von den Polariern zu B’nai B’rith

Monti war eine überaus schillernde Persönlichkeit: Aufgewachsen in einer Jesuitenanstalt machte er Bekanntschaft mit dem Okkultisten Papus, den er 1906 als eingeweihter Martinist auf einer Reise nach Ägypten begleitete. Nach einer Zeit als Privatsekretär des Neo-Rosenkreuzers Péladan wurde Monti vor dem Ersten Welt-krieg Mitglied einer Loge der „Heiligen Feme“ in München, kehrte aber 1914 nach Frankreich zurück. Dort arbeitete er in der Bibliothek von Orléans, wo alle Dokumente der bereits im Mittelalter gegründeten Prioré de Sion (siehe Teil 2) verwahrt wurden.

Schon vor dem Ersten Weltkrieg als deutscher Geheimagent geführt und als solcher von den Nationalsozialisten übernommen, konvertierte der als Pangermanist geltende Okkultist zum Judentum. Als Graf Israel Monti wurde er hochgradiges B’nai B’rith-Mitglied, obgleich er zuvor als Antisemit galt. Die ideologische Wende nahmen ihm wohl einige Protagonisten nicht ab: Wenige Monate bevor de Mengel nach Deutschland aufbrach, wurde Monti am 21. Oktober 1936 durch Gift ermordet und, wie es hieß, „in aller Stille beerdigt“ .

Doch welches Ziel verfolgten de Mengel und sein Schirmherr Himmler wirklich? Überliefert sind mehrere sehr ominös wirkende Briefe des Polariers an das SS-Ahnenerbe. Dabei ging es um „schwarzmagische Kraftzentren“ und Kraftlinien, auf denen die Sowjets möglicherweise militärische Einrichtungen errichtet haben könnten. De Mengel empfahl jedenfalls eine diesbezügliche Untersuchung durch den Sicherheitsdienst der SS.

Zwei Todesfälle – und keine Leiche

Inwieweit Himmler und seine Untergebenen diese Informationen ernst nahmen, wird aus der Korrespondenz nicht ersichtlich. Im Ahnenerbe jedenfalls maß man den Übermittlungen des umtriebigen Polaires-Agenten offenbar keine allzu große Bedeutung bei. Unklar ist auch, ob Otto Rahn selbst ebenfalls in Finnland zugegen war. Offiziell war er nur als Übersetzer in der Angelegenheit tätig, allerdings lassen Lücken in seinem überlieferten Lebenslauf für den Sommer 1937 durchaus Raum für Spekulationen über eine direkte Beteiligung des Gralsforschers an der Expedition de Mengels.

Der geheimdienstliche Charakter der Operation ließe sich immerhin als ein mögliches Motiv ausfindig machen, warum Rahn seinen Selbstmord vortäuschen sollte. 1939, so weit der heutige Stand, verlieren sich jedenfalls die Spuren de Mengels im Dunkel der Geschichte. 1939, just zum Zeitpunkt, als die deutsche Tibet-Expedition des SS-Kameraden Ernst Schäfer gerade Lhasa verlassen hatte, endete auch das Leben Rahns. Zumindest offiziell…

