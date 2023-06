Geheimprojekt Glocke: Hitler und die Atombombe

Die offizielle Darstellung von Hitlers Atomforschung stimmt nicht: Die Entwicklung scheiterte keineswegs, sondern führte nur in gänzlich neue Richtungen. Mehr über die Geheimwaffen-Projekte des Dritten Reiches lesen Sie in der druckfrischen Juli-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema «Verbotene Geschichte – Vom Alten Ägypten bis zum Dritten Reich» . Die ganze Wahrheit! Hier mehr erfahren.

_ von Timo Beil

«Die gängige Geschichtsschreibung lautet etwa so: Die USA und Nazi-Deutschland haben in einem Wettlaufen darum gestanden, wer zuerst die Atombombe erfinden werde. Die deutschen Wissenschaftler hätten zwar gute Kenntnisse gehabt, aber ihnen haben die Mittel, vor allem die nötigen Rohstoffe, gefehlt, um tatsächlich eine Atombombe zu bauen.» Mit diesen Sätzen fasste der Focus 2019 das bis heute gültige Narrativ zusammen. Dem widerspricht der Militärhistoriker Tino von Struckmann, der in den letzten Jahren in ganz Europa durch alte deutsche Bunkeranlagen kletterte und auf allerlei Interessantes stieß.

Jagd nach Uran

Für ihn beginnt es damit, dass Hitlers Anweisung aus dem Jahr 1942, die Arbeiten an der Kernwaffe einzustellen, offenbar ignoriert wurde, denn es finden sich spätere Berichte, wonach der Diktator über die entsprechenden Fortschritte informiert wurde. Für Struckmann ist damit klar, dass Hitlers Einstellungsbefehl eine Finte war und ab diesem Zeitpunkt streng geheim weitergeforscht wurde.

Schauen wir uns die anderen Argumente gegen ein erfolgreiches deutsches Kernforschungsprogramm an, etwa die fehlenden Rohstoffe. Carter Hydrick berichtet in seinem Buch Critical Mass, dass die Amerikaner bei Kriegsende große deutsche Vorräte an Uranoxid fanden und diese auch dringend brauchten. Die Mengen sind nicht verwunderlich, bedenkt man, dass die böhmischen Pechblendevorkommen als Quelle von Uran bis zum letzten Kriegstag unter deutscher Kontrolle standen.

Spannend ist auch der Umstand, dass den Amerikanern trotz ihres gigantischen Manhattan-Projekts der Kernsprengstoff für eine Bombe fehlte. Ihr Anreicherungsverfahren war nämlich so langsam, dass sie nach eigenen Angaben bis November 1945 gebraucht hätten, um genügend Spaltmaterial für eine Kettenreaktion zu erzeugen. Manfred von Ardennes Zentrifugentechnik hingegen war wesentlich wirksamer. Hydrick spekuliert, dass die Amerikaner für ihre Hiroshima-Bombe letztlich das deutsche Uranoxid verwendeten, das sie an Bord des aufgebrachten Unterseeboots U 234 fanden.

Mit dem angeblich fehlenden schweren Wasser, das man zur Steuerung der Kettenreaktion braucht, verhielt es sich ähnlich. Es gab nämlich noch andere Schwerwasserfabriken als die in Norwegen, die von den Briten kurz vor der deutschen Besetzung zerstört wurde. Die technischen Voraussetzungen zum Bombenbau hätte das Dritte Reich also gehabt.

Genies und Chaos

Ein weiteres Argument: Die Vertreibung der jüdischen Physikerelite um Albert Einstein habe den deutschen Griff zur Atomwaffe unmöglich gemacht. Gegenargument: Es blieben weiterhin hochqualifizierte Forscher wie Fritz Straßmann, Otto Hahn, Max Planck, Carl Friedrich von Weizsäcker, Walter Gerlach und vor allem Manfred von Ardenne (der später die russische Bombe baute).

Auch Werner Heisenberg, der während der Krieges öfter im neutralen Schweden weilte, kehrte stets ins Reich zurück und forschte weiter. Selbst der überzeugte Kommunist und Physiker Friedrich Georg Houtermans wurde aus dem Gefängnis geholt, um an der Bombe zu bauen. Man meinte es offenbar ernst. Diese Leute waren erstklassig auf dem Gebiet der Kernforschung.

Der untaugliche Versuchsreaktor der Gruppe um Heisenberg im schwäbischen Haigerloch, der stets für ein Versagen der deutschen A-Waffenentwicklung angeführt wird, war zu Kriegsende tatsächlich nur eines von insgesamt elf Kernforschungsprojekten im Reich und noch dazu recht mäßig ausgestattet. Allein von Ardennes Labore in Berlin waren größer und besser versorgt.

Bliebe das Argument der Desorganisation. Hier kommt Igor Witkowski ins Spiel, der während der 1990er Jahre bei seinen Recherchen in polnischen Archiven eine vorher unbekannte geheime Organisation entdeckte, die unter der Leitung des Waffen-SS-Generals Hans Kammler gegen Ende des Krieges alle deutschen Waffenforschungen und Entwicklungen koordinierte.

Das kann nur bedeuten, dass die scheinbare Desorganisation eher als bewusste Aufteilung verstanden werden sollte, bei der jeder eben nur das wusste, was er unbedingt wissen musste. Bei Kammler aber liefen die Fäden zusammen. Ihm unterstand neben dem Raketenprogramm in Peenemünde noch ein weiteres, geheimeres Projekt, das in ausgedehnten Stollenanlagen in Böhmen und Schlesien betrieben wurde. Dort herrschte eine verordnete Freiheit der Forschung. Die Entwickler durften und sollten auch ausgefallene und auf den ersten Blick spinnerte Ideen verfolgen, Kammler wollte Resultate um jeden Preis und hob alle ideologischen Einschränkungen auf. Eine eigene interne Zeitschrift zum Austausch der unkonventionellen Ansätze wurde aufgelegt.

Dazu gehörten etwa Forschungen auf den Gebieten Magnetwirbel und Plasmaphysik, welche dem Projekt Glocke zugeordnet werden. Das war keine Atombombe, es war nicht einmal Kerntechnik im klassischen Sinne. Es war physikalische Grundlagenforschung, die Ergebnisse brachte, welche sowohl zivil als auch militärisch nutzbar gewesen sein sollen. Laut Witkowski soll es unter anderem um die Entwicklung eines Antigravitations-Triebwerks gegangen sein, das aus Metall gefertigt wurde und wie eine Glocke ausgesehen habe. Breite: 2,7 Meter, Höhe: 4,5 Meter. Die Nazis testeten die Versuchsanlage im Stollensystem Riese im schlesischen Eulengebirge. Witkowski: «Bei den Versuchen sind mehrere Wissenschaftler gestorben.» Demnach wurde bei den Experimenten radioaktive Strahlung frei. Einige Mitarbeiter des Projekts sollen über Beschwerden geklagt haben, wie sie bei Strahlenkrankheit auftreten.

Kammler soll am 9. Mai 1945 mithilfe von Zyankali Selbstmord begangen haben. Zweifel sind angebracht und wurden von dem Historiker Rainer Karlsch formuliert. Ihm zufolge hat sich der Waffen-SS-General 1945 nicht getötet, sondern vielmehr unter den Schutz von US-Geheimdiensten begeben. 2019 legten Karlsch und der Jenaer Journalist Frank Döbert zwei Belege aus US-Archiven vor, wonach der vermeintliche Tote zumindest im November 1945 noch am Leben war und die Amerikaner Zugriff auf ihn hatten. Dafür spricht, was Kammler schon am 13. April 1945 gegenüber Albert Speer angedeutet hatte: Der Krieg sei verloren, deswegen ziehe er es vor, sich rechtzeitig abzusetzen. Er plane, mit den Alliierten in Verbindung zu treten und ihnen seine Forschungsergebnisse im Tausch gegen seine persönliche Freiheit anzubieten.

Die Macht im Untergrund

Meine Hypothese geht davon aus, dass Kammler und andere flüchtige NS-Wunderwaffenentwickler zwar die Raketentechnik und den Kernsprengstoff an die Sieger aushändigten, jedoch besonders heiße Sachen wie die Glocke für sich behielten. Die Amalgamierung der flüchtenden Parteigenossen und SS-Kameraden mit westlichen Geheimdiensten und der internationalen Hochfinanz wurde bereits in den vorhergehenden COMPACT-Ausgaben behandelt.

Aufgebaut wurde, in Konkurrenz zur Hauptorganisation der deutsch-amerikanischen Nachkriegsbeziehungen in Form der Atlantikbrücke, eine Konkurrenzorganisation, die man als Atlantisbrücke bezeichnen könnte. Sie führte die Geheimforschungen vor allem in Südamerika fort und steht bis heute unter Kontrolle des Tiefen Staates, der die US-Politik hinter den Kulissen beeinflusst. Verfügt man über solche Mittel, dann genügt die Drohung, diese Technologie zu veröffentlichen. Zur Erinnerung wird den Leuten dann gelegentlich ein UFO über ihren Kernkraftwerken und Militäranlagen vorgeführt.

Wäre beispielsweise die Glocke im exklusiven Besitz dieser Atlantisbrücke, dann wäre dies ein beträchtliches Machtinstrument. Die gesamte erdölbasierte Wirtschaft hinge von deren Geheimhaltung ab – Antigravitation ist der Schlüssel zu Energie im Überfluss. Ähnlich bedroht wäre die bisherige Waffenindustrie inklusive der Atomrüstung. Damit hätten wir auch eine Erklärung, weshalb unsere angeblich freie Forschung so schnippisch auf alternative Ansätze reagiert.

Die Wirtschaftseliten müssen sorgfältig darauf achten, dass nichts in die falschen Hände gerät, was ihre Position bedroht. Denken wir nur an die Firma Toyota und ihren Einkauf der als Spinner verrufenen Forscher Martin Fleischmann und Stanley Pons, welche die Welt mit der sogenannten kalten Kernfusion begeistern wollten. Der japanische Konzern zahlte ihnen Millionen für ihre Entwicklungen, die angeblich nichts brachten.

Damit ließe sich auch die Frage beantworten, was aus der Atlantisbrücke geworden ist, nachdem die alten SS-Kameraden verstorben waren. Ist die Kabale erst einmal etabliert, ändert niemand mehr etwas daran. Nachwuchs wird einfach integriert. Weder Erpresser noch Erpresste haben ein Interesse, der Welt zum Beispiel fliegende Autos oder freie Energie zu geben. Dies brächte bloß Unruhe. Atlantisbrücke und globale Eliten koexistieren – bis eine Seite den Waffenstillstand bricht.

