Am 22. Februar 2014 wurde der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch von Aufständischen gestürzt und eine neue Regierung, gebildet aus bisherigen Oppositi-onskräften, übernahm die Macht. Dabei wurden wesentliche Verfassungsgrundsätze gebrochen. Dieser Artikel erschien im COMPACT-Edition 1: „Wladimir Putin: Reden an die Deutschen“. _ Über ein mögliches militärisches Eingreifen in der Ukraine nach dem Umsturz in Kiew: Auszüge aus der Rede vor Pressevertretern dm 4. März 2014 Zuerst gebe ich Ihnen meine Einschätzung von dem, was in