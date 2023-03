Frankfurt/Main: Roter Teppich für Klima-Chaoten

Verdi-Streiks und Klima-Demos haben heute schon in vielen Städten der Republik für Verkehrschaos gesorgt. Doch was morgen in der Mainmetropole Frankfurt genehmigt wurde, schlägt dem Fass den Boden aus. Was die Öko-Chaoten wirklich wollen, welche falschen Thesen sie verbreiten, wer ihre Vodenker sind und wer sie finanziert, haben wir in unserer neuen Spezial-Ausgabe „Klima-Terroristen“ zusammengetragen. Hier mehr erfahren.

Erst heute kam es zu Warnstreiks im ÖPNV und Demos der Klima-Kids von Fridays for Future in mehreren Städten, auch in Frankfurt am Main. Doch in der hessischen Großstadt dürfte auch der morgige Samstag für Auto- und Busfahrer in Frankfurt am Main nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig werden: Sogenannte Aktivisten des Bündnisses Wald statt Asphalt haben eine Demo der besonderen Art angekündigt. Sie wollen sich von einer Brücke über die A 648 im Frankfurter Stadtteil Bockenheim abseilen, um gegen den dortigen Autobahnausbau zu protestieren.

Komplett irre: Obwohl die Aktion der Klimaterroristen nicht gerade ungefährlich ist, die Autobahn für den Zeitraum extra gesperrt und der Samstagmittag-Verkehr umgeleitet werden muss, kann die Stadt das Treiben nicht untersagen. „Uns sind die Hände gebunden. Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat im vergangenen Jahr entschieden, dass eine derartige Abseil-Aktion rechtmäßig ist und im Rahmen einer angemeldeten Demonstration erlaubt ist“, zitiert die Bild-Zeitung die zuständige Sicherheitsdezernentin Annette Rinn (FDP).

Das Verwaltungsgericht rechtfertigte seine Entscheidung 2022 mit der Begründung, dass Abseilen von Autobahnbrücken als politische Demonstration erlaubt sei, wenn dadurch keine „unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit entsteht“. Eine, gelinde gesagt, erstaunliche Einschätzung der Lage…

Ursprünglich hatten die Klima-Chaoten geplant, sich von einer Brücke über der A5 abzuseilen. Nach einem Kooperationsgespräch mit dem Ordnungsamt, hätten die Mitglieder von Wald statt Asphalt jedoch umdisponiert, berichtet die Frankfurter Neue Presse. Die Aktion steht unter dem Motto „Ausbaubeschleunigung stoppen, Moratorium des Bundesverkehrswegeplans, Autobahnbau in FFM stoppen“. Darüber hinaus plant das Bündnis einen Demonstrationszug vom S-Bahnhof in Frankfurt-Rödelheim zum Abseilort in Bockenheim.

Zum Selbstverständnis schreibt die Gruppe Wald statt Asphalt auf ihrer Website:

„Unser Bündnis hat sich ursprünglich gegründet, um die Proteste gegen die A49 und für den Erhalt des Dannenröder Waldes zu unterstützen. Heute fördern wir Austausch und Vernetzung der vielfältigen Akteur:innen der Klimagerechtigkeitsbewegung, die sich gemeinsam mit uns entschlossen gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen durch die fortschreitende Versiegelung natürlicher Flächen einsetzen.“

Neben Abseilaktionen und Baumbesetzungen führt das Bündnis immer wieder Straßenblockaden durch. Zu den Unterstützern der Gruppe zählen Organisationen aus dem gesamten Spektrum der Klimaterroristen, unter anderem Extinction Rebellion Dresden, Extinction Rebellion Mannheim, Fridays for Future Stuttgart, Robin Wood Hamburg/Lüneburg, Ende Gelände Hannover, Ende Gelände FFM, Students for Climate Justice oder Aktionstreffen Klimakampf Regensburg.

Straßen blockieren, Gemälde beschmieren, Polizisten mit Mollis und Steinen traktieren – sind die Klima-Chaoten völlig durchgeknallt? Zu den Unterstützern der Gruppe zählen Organisationen aus dem gesamten Spektrum der Klimaterroristen, unter anderem Extinction Rebellion Dresden, Extinction Rebellion Mannheim, Fridays for Future Stuttgart, Robin Wood Hamburg/Lüneburg, Ende Gelände Hannover, Ende Gelände FFM, Students for Climate Justice oder Aktionstreffen Klimakampf Regensburg.