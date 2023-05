Flüchtlingsgipfel: Was die Deutschen verlangen

Kanzler Scholz und sein Flüchtlingsgipfel: Die Bürger glauben nicht mehr daran, dass die Politik Besserungen anstrebt. Das COMPACT-Magazin hat herausgearbeitet: „Berlin ist überall. Wie Deutschland im Multi-Kulti-Chaos versinkt“. Hier mehr erfahren.

Bund und Länder zanken beim heutigen Flüchtlingsgipfel in erster Linie um Geld für die Unterbringung von immer mehr Migranten. Dass aber endlich eine wirkliche Wende in der Zuwanderungspolitik erfolgen muss, das wollen die Volksvertreter nicht einsehen. Dabei drängt die Zeit, tägliche Messergewalt warnt und mahnt.

Für Obergrenze

Eine neue Umfrage der Meinungsforscher von INSA besagt: 71 Prozent der Bundesdeutschen wollen einen Schutz der EU-Außengrenzen, wollen Steuerung und Begrenzung der Einwanderung. Eine absolute Mehrheit ist darüber hinaus eher für die Einführung einer Obergrenze bei der Aufnahme von Migranten, und 70 Prozent finden, Flüchtlinge sollten Sachleistungen statt Bargeld erhalten.

Es geht bei diesen Fragen nicht allein um bestimme Auffassungen und Meinungen, sondern es steht auch die Unversehrtheit unserer Frauen und Mädchen auf dem Spiel, die Sicherheit in bundesdeutschen Städten.

Wir vergessen nicht!

Wir vergessen sie nicht: Maria, 2016 in Freiburg von einem Afghanen vergewaltigt und dann in den Fluss geworfen. Sie ertrank. Gemessert wurde Ende 2017 die 15-jährige Mia aus Kandel. Ihr Mörder kam als unbegleiteter Minderjähriger in die BRD. Oder Julia, 15 Jahre jung, 2018 attackiert in Viersen: Sie verblutete nach sechs Messerstichen. Mireille, 16: im März 2018 in Flensburg von einem Afghanen erstochen. Ihr Mörder war aus Bulgarien in die BRD gekommen. Im Mai 2018 wurde die 14-jährige Susanna aus Mainz von einem Iraker vergewaltigt und erwürgt. Manuela, 16 Jahre, wurde 2019 in Wiener Neustadt von einem vorbestraften Syrer erdrosselt. Oder Leonie aus Wien, erst 13: Sie wurde im Juni 2021 von mehreren Afghanen unter Drogen gesetzt, gruppenvergewaltigt und ermordet.

Allein die AfD hatte im Vorfeld des Flüchtlingsgipfels deutliche Worte gefunden. Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende im Bundestag, mahnte zu Beginn dieser Woche:

„Deutschland braucht die Migrationswende, und zwar sofort: Schließung der Grenzen mit ausnahmsloser Zurückweisung illegaler Migranten noch vor Grenzübertritt, Beseitigung der seit langem bestehenden und der von der Ampel neu geschaffenen Anreize zur Migration in die Sozialsysteme, Reform und Verschärfung des Asylrechts nach dem Vorbild Dänemarks und vieler anderer westlicher Staaten.“

In der Tat kann es so nicht mehr weitergehen. Baden-Württemberg lässt sich der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann von einer Migranten-„Partyszene“ auf der Nase herumtanzen, in Hamburg schaut SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher ungerührt zu, wie Ausländer selbst frühere Vorzeigeviertel wie den Jungfernstieg in Beschlag nehmen und für Angsträume sorgen. Von Flensburg bis Friedrichshafen herrschen Frust und Zorn über ein Politversagen, das seinesgleichen sucht.

Nahezu sämtliche Probleme sind hausgemacht, allen voran die Messereinwanderung und die Überfremdung ganzer Straßenzüge, Viertel, Stadtteile. Parallelgesellschaften entwickeln sich zu Brutstätten der Kriminalität. Folgen sind Gewaltorgien wie zum Jahreswechsel, aber auch alltäglich präsente organisierte Kriminalität und das Treiben der berüchtigten Clans.

Faesers Parallelwelt

Innenministerin Nancy Faeser aber ignoriert die Entwicklung, hat sich gerade erst abermals gegen jede Obergrenze bei der Aufnahme von Fremden ausgesprochen. Dabei gibt es bundesweit immer mehr soziale Brennpunkte. Die Neue Zürcher Zeitung über die Zustände in der Sonnenallee, mitten in Berlin, mitten in Deutschland:

„Fast alle Frauen tragen Kopftuch, es sind viele Männer auf der Straße, sie gehen Geschäften nach, Bargeldbündel werden übergeben. Zur bürgerlichen deutschen Gesellschaft scheint es keine Schnittstelle zu geben.“

Nancy Faeser aber will Einbürgerungserleichterungen schaffen. Viele Deutsche registrieren diese Zustände mit Fassungslosigkeit und fragen sich, warum die Regierenden das Desaster nicht erkennen, nicht gegensteuern, sondern es immer weiter verschlimmern. Wie ist es möglich, dass die Folgen einer verfehlten Migrationspolitik verschwiegen oder tabuisiert werden, wenn sie doch so offensichtlich sind? Eigentlich kann es darauf nur eine Antwort geben: Das Chaos ist gewollt.

Deutsche fassungslos

Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes hatten 2021 bereits 27,2 Prozent der Bürger in der Bundesrepublik einen Migrationshintergrund, das entspricht 22,3 Millionen. Ein Plus von zwei Prozent oder 1,4 Millionen gegenüber dem Vorjahr – das entspricht der Einwohnerzahl von München.

Zum Zeitpunkt der bundesdeutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 lebten hierzulande 5,6 Millionen Ausländer (vor allem im Westen). Heute haben wir es also mit dem Vierfachen zu tun – wobei man zur Vertuschung amtlicherseits nicht mehr von Ausländern, sondern eben von Menschen mit Migrationshintergrund spricht.

Im vergangenen Jahr haben 244.132 Menschen einen Asylantrag in der Bundesrepublik Deutschland gestellt. 2021 waren es 190.0816. Ukrainische Flüchtlinge brauchen kein Asylverfahren. Über eine Million Ukrainer sind schon da. Jeder kann die weitere Entwicklung und die Folgen ausmalen.

Im vergangenen Jahr haben 244.132 Menschen einen Asylantrag in der Bundesrepublik Deutschland gestellt. 2021 waren es 190.0816. Ukrainische Flüchtlinge brauchen kein Asylverfahren. Über eine Million Ukrainer sind schon da. Jeder kann die weitere Entwicklung und die Folgen ausmalen.