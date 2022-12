Finanz-Tsunami 2023: Tokio sendet Crash-Signale

Japans Zentralbank läutete schon in den frühen 90er Jahren eine Ära der radikalen Null- und Minuszinsen ein. Doch nun wurde hier eine Wende vollzogen, die dramatische Folgen für die Weltwirtschaft haben kann. Kommt ein Krisenjahr wie vor 100 Jahren? Entsprechende Analysen und Fakten bietet die Januar-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „1923/2023 – Aufstand gegen die Inflation“. Hier mehr erfahren.



Es hört sich auf den ersten Blick wie eine harmlose Allerweltsnachricht an: Die japanische Zentralbank hat die Bandbreite für die Rendite 10-jähriger Anleihen angepasst. Bisher durfte die Rendite zwischen -0,25 Prozent und +0,25 Prozent schwanken. Jetzt wurde das Band auf ±0,5 Prozent ausgeweitet.

Gefahr für die Carry-Trades

Na und, möchte man sagen, das ist doch völlig nebensächlich. Genau das ist es aber nicht. Die Ausweitung der Bandbreite der Zinskurve wurde von vielen Finanzmarktakteuren als grundsätzlicher Strategiewechsel der Bank of Japan aufgefasst, was sie wahrscheinlich auch ist. Schließlich hat der japanische Yen in letzter Zeit insbesondere gegenüber dem US-Dollar, aber selbst gegenüber dem Euro verloren, so dass den Währungshütern in Tokio gar nichts anderes mehr als eine Zinserhöhung übrig blieb.

Bei vielen Großinvestoren dürften die Nachrichten von der Zinserhöhung im Reich der aufgehenden Sonne freilich blankes Entsetzen ausgelöst haben. Schließlich ist der Yen die drittgrößte konvertible Währung der Welt – und die sogenannten Yen-Carry-Trades einer der wichtigsten Antriebsfaktoren der internationalen Finanzmärkte. Dabei werden Kredite in der japanischen Währung aufgenommen, um sie in höher verzinsten Währungen oder Anlagen anzulegen.

Fünf Ausrufezeichen

So wurden beispielsweise auch teilweise die Spekulationsexzesse an der US-Technologiebörse Nasdaq finanziert. Man könnte es nun für erfreulich halten, dass die BoJ gegen diese Entwicklungen angeht. Andererseits ist nun die Gefahr einer globalen Liquiditätskrise für das Jahr 2023 deutlich gewachsen.

Paul Donovan, der Chefökonom der in großen Nöten befindlichen Schweizer Großbank UBS, schrieb deshalb unter Verwendung von fünf Ausrufezeichen an seine Kunden:

„Die japanische Notenbank hat etwas gemacht!!!!! Worte, die ich seit Jahren nicht mehr geschrieben habe.“

„Chaos an den Finanzmärkten“

Und die Volkswirte der Deutschen Bank stellten fest:

„Es ist wichtig, die Auswirkungen nicht zu unterschätzen, denn eine straffere Politik der Bank of Japan würde einen der letzten globalen Anker beseitigen, der dazu beigetragen hat, die Kreditkosten auf einem allgemein niedrigen Niveau zu halten.“

Der als „Bond King“ bezeichnete bekannte Anleiheninvestor Bill Gross befürchtet schon ein „Chaos an den Finanzmärkten“, wenn der Zinserhöhungskurs der großen westlichen Notenbanken anhalte. Solche Reaktionen machen deutlich, dass die Notenbanken sich in einer selbstgeschaffenen Zwickmühle befinden, die für sie kaum noch aufzulösen ist. Auf die steigende Inflation müssen sie irgendwann mit Zinserhöhungen reagieren. Andererseits hängen die Finanzmärkte an der Nadel des billigen Geldes, das ihnen von den Notenbanken in den vergangenen drei Jahrzehnten in einem überreichlichen Maß verabreicht wurde. Ein schneller Entzug könnte deshalb auch zum Crash führen – so wie 2007, als sich die damalige Liquiditätskrise zur Weltfinanzkrise ausweitete.

In der Januar-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „1923/2023 – Aufstand gegen die Inflation" vergleichen wir die beiden deutschen Schicksalsjahre, zeigen die Parallelen, aber auch die Unterschiede auf. Die bange Frage lautet: Wiederholen sich die Ereignisse von vor 100 Jahren? Kommt die nächste Mega-Inflation?

