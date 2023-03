Eskalation: US-Drohne greift an, Russen schlagen zurück

Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.Gestern kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall im Schwarzen Meer. Eine amerikanische Kampfdrohne näherte sich mit abgeschaltetem Transponder der Krim. Russische Kampfjets des nahmen die Verfolgung auf und brachten die Drohne zum Absturz. Dies war der erste Verlust von US Army und US Airforce seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine.