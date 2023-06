Erstmals auf Deutsch: Die Nord-Stream-Recherchen von Seymour Hersh

COMPACT ist ein großer journalistischer Coup gelungen: Wir haben mit dem Pulitzer-Preisträher Seymour Hersh vereinbart, dass wir seine gesammelten Recherchen über die Nord-Stream-Sprengung erstmals auf Deutsch an den Kiosk bringen dürfen. „Nord-Stream-Krimi – Wie die US-Regierung die Pipelines sprengen ließ“ wird Mitte Juli wie eine Bombe an 17.000 Verkaufsstellen im ganzen Bundesgebiet einschlagen. Sichern Sie sich schon jetzt ein Exemplar dieses einmaligen Zeitdokuents durch Bestellung in unserem Shop.

Seymour Hersh ist der Journalist, der die amerikanischen Täter bei der Nord-Stream-Sprengung fast im Alleingang demaskiert hat. Seine Ergebnisse decken sich im Wesentlich mit den frühen Recherchen von COMPACT, sind aber viel detaillierter, da er auf US-Geheimdienstinformationen zurückgreifen konnte. Außerdem konnte man ihn als Pulitzer-Preisträger nicht totschweigen: Hersh ist eine journalistische Legende und hat das Massaker von My Lai im Vietnamkrieg und die Folterhölle von Abu Ghraib im Irak aufgedeckt und ist darüber weltberühmt geworden.

In drei langen Aufsätzen und einem Interview mit mir geht Hersh in dieser COMPACT-Edition nicht nur detailliert auf den Tathergang ein, sondern auch auf die Ablenkungsstory von CIA und BND, wonach nicht die US-Regierung, sondern die Ukraine die Zerstörung der Pipelines durchgeführt hätte, und zwar mittels einer lächerlich kleinen Segeljacht („Andromeda“). Die COMPACT-Redaktion hat durch eigene Untersuchungen die Hersh-Erkenntnisse ergänzt. Erstmals präsentieren wir die Schiffe der Deutschen Marine, die zur Tatzeit in Tatortnähe der Sprengungen waren, und wir zeichnen nach, in welchem Hafen die „Andromeda“ mit Sprengstoffspuren präpariert wurde, um von der Biden-Regierung als Täter abzulenken.

Die COMPACT-Edition „Nord-Stream-Krimi“ ist damit eine unersetzliche Faktenbasis nicht nur für Bundestagsabgeordnete, die einen Untersuchungsausschuss zum Thema fordern, sondern gibt jedem Bürger eine allgemeinverständliche und gut belegte Argumentationsgrundlage, um gegenüber gutgläubigen Mitmenschen die wahren Schuldigen des ersten kriegerischen Aktes gegen Deutschland seit 1945 herauszuarbeiten. Hersh hat mithilfe von Geheimdienstquellen fünf Personen als Hauptverbrecher idetifiziert: US-Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken, Staatssekretärin Victoria Nuland, Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan und CIA-Chef Richard Burns.

Ich bin sicher: Die Hersh-Recherchen werden eines Tages in der Anklageschrift eines internationalen Kriegsverbrechertribunals dokuentiert werden. Sie, liebe Leser, können zu den ersten gehören, die diese Schrift studiert haben – hier bestellen.

Kapitel 1: Der Tathergang

Wie Amerika die Nord-Stream-Pipeline ausschaltete

Seymour Hersh: Der Modus operandi der Planungen und der Anschläge

Das Nord-Stream-Geisterschiff

Seymour Hersh: Die falschen Details in der CIA-Tarngeschichte über die Segeljacht «Andromeda».

Handel mit dem Feind

Seymour Hersh: Die Biden-Regierung im Kiewer Korruptionssumpf

„So eine Operation geht nur mit der CIA“

Seymour Hersh im Gespräch mit Jürgen Elsässer

Kapitel 2: Die Hintergründe

Der Aufklärer

Biografie des Pulitzer-Preisträgers Seymour Hersh

Die Täter

Porträts der Mitglieder von Joe Bidens Nord-Stream-Planungsgruppe

Der Augenzeuge

Bericht eines US-Matrosen über eine tatverdächtige Spezialeinheit

Die Mitwisser

Was uns Bundesregierung und Bundeswehr verschweigen

Die Ablenkungsstory

Wie das Seemannsgarn um die Segeljacht „Andromeda“ gesponnen wurde

Krieg gegen Deutschland

So springt eine Besatzungsmacht mit ihrer Kolonie um – ein bezeichnendes Dokument

