Erich von Däniken: Götter-Suche im Weltall

Am 8. Dezember 1964 erschien in der deutsch-kanadischen Zeitung Der Nordwesten ein merkwürdiger Artikel unter der Überschrift „Hatten unsere Vorfahren Besuch aus dem Weltraum?“. Der Autor war der Schweizer Erich von Däniken, der damals als Maître d hôtel im kanadischen Victoria arbeitete.

Schwierige Geburt eines Bestsellers

Die Welt nahm von diesem Text damals noch keine besondere Kenntnis. Erich von Däniken freilich war überzeugt, eine fundamentale Entdeckung gemacht zu haben, denn schon die intensive Lektüre der Bibel hatte bei dem am 14. April 1935 in Zofingen im Schweizer Kanton Aargau geborenen Autor die Überzeugung reifen lassen, dass die Menschheit in ihrer Frühgeschichte von Außerirdischen besucht wurde.

In den sechziger Jahren unternahm von Däniken dann Reisen nach Kairo, Assuan, Abu Simbel, Beirut, Bogotá, Quito, Lima, Nazca, Cuzco, Sacsayhuamán, Machu Picchu, La Paz, Tiahuanaco, Panama und Tegucigalpa, um seine Theorie belegen zu können. Sein aufwändig recherchiertes und mehr als 400 Seiten starkes Manuskript, das den Titel Erinnerungen an die Zukunft trägt und das er im Herbst 1966 abschließt, will jedoch niemand haben.

Er schaltet sogar eine ganzseitige Anzeige im Börsenblatt des deutschen Buchhandels, in der es heißt: „IN MEINEM TRESOR LIEGT EIN BESTSELLER“. Es melden sich 20 Verlage, doch das Manuskript wird 20 Mal abgelehnt, bevor der Düsseldorfer Econ-Verlag zuschlägt, der das Buch 1968 auf den Markt bringt – zwei Jahre später sind schon 600.000 Exemplare des Buches verkauft.

Die Prä-Astronautik entsteht

Erich von Däniken hatte in seiner Anzeige also nicht zu viel versprochen. Doch auf den großen Erfolg folgt ein tiefer Sturz: Weil von Däniken sich hoch verschuldet hatte, um seine Reisen zu finanzieren, wurde er Ende 1968 verhaftet und muss 452 Tage in einem Schweizer Gefängnis verbringen. Die Haftzeit nutzt er, um sein zweites Buch Zurück zu den Sternen zu schreiben, das erneut ein Beststeller wird.

Zu Beginn der siebziger Jahre etabliert sich auch der Begriff der Prä-Astronautik, der Theorien zusammenfasst, wonach außerirdische Intelligenzen in der Frühzeit der Menschheit die Erde besuchten und die menschliche Zivilisation beeinflusst oder sie sogar erst geschaffen haben. Fast 40 Bücher hat Erich von Däniken bis heute über dieses Thema verfasst und ist damit einer der meistgelesenen Sachbuchautoren aller Zeiten geworden.

Auch über das Fernsehen kann von Däniken seine These breit streuen, so in alleine über 200 Folgen, die er für die im US-amerikanischen History Channel gedrehte Doku-Serie Ancient Aliens redaktionell betreut.

Wissenschaft oder Hokuspokus?

Die Prä-Astronautik erhebt dabei den Anspruch, streng wissenschaftlich vorzugehen. In der 1997 edierten Erich-von-Däniken-Enzyklopädie wird der interdisziplinäre Ansatz betont, der „Gebiete wie Archäologie, Mythologie, Ethnologie, Astronomie, Genetik, Evolutionsforschung, Raumfahrtwissenschaft, Ingenieurwissenschaften und vieles andere mehr“ mit einschließe. Von Parapsychologie, Anthroposophie und Okkultismus grenzt man sich hingegen ab.

Doch die Prä-Astronautik hat ein großes Problem: Bislang kann sie noch keinen „rauchenden Colt“, also einen letzten Beweis, für ihre Thesen präsentieren. Dennoch wird man Erich von Däniken zugestehen dürfen, zumindest die richtigen oder doch interessante Fragen zu stellen.

Seine Thesen wirken nicht mehr so exotisch wie vor 50 Jahren. Mittlerweile geht man von einer Billion Galaxien im beobachtbaren Universum aus; eine weitaus höhere Zahl, als man selbst vor 20 Jahren noch annahm. Unter den meisten heutigen Astrophysikern ist es deshalb Konsens, dass es „irgendwo da draußen“ intelligentes Leben gibt und mittlerweile gibt es selbst in Deutschland an der Universität Würzburg einen Lehrstuhl für Extraterrestrik.

Die Suche nach dem letzten harten Beweis dafür, dass Außerirdische die Erde in der Vergangenheit schon einmal besucht haben, wird also weitergehen. Die Anhänger der Prä-Astronautik haben zumindest schon so viele interessante Indizien für ihre Geschichtsauffassung zusammengetragen, dass sie sich schon lange nicht mehr belächeln lassen müssen.

