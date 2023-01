Endlich: RKI-Chef Wieler tritt ab

Na, also! Es gibt doch noch gute Nachrichten: Lothar Wieler tritt als Präsident des Robert-Koch-Instituts zurück. Was er angerichtet hat, dokumentiert nahezu lückenlos unser Corona-Lügen-Paket. Drei brisante Ausgaben für nur 9,99 Euro. Hier mehr erfahren.

Ab dem 1. April will sich RKI-Chef Lothar Wieler „neuen Aufgaben in Forschung in Lehre widmen“, heißt es in einer recht knappen Erklärung. Dass der Schritt im Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erfolgt, wird ausdrücklich betont.

Verschleiert und verfälscht

Als wohl einziges Mainstream-Blatt wagt die Welt Kritik zum Wieler-Abschied:

„Der Rücktritt bietet die Chance für den überfälligen Neuanfang in Deutschlands oberster Seuchenschutzbehörde. Viel zu oft war das RKI in der Pandemie zu einem Instrument der Politik verkommen, anstatt sich ¬ wie vorgesehen ¬ auf die Wissenschaft zu beschränken. Da wurden brisante Daten zur Effektivität der Corona-Impfungen zurückgehalten oder verschleiert, da saß Wieler in Pressekonferenzen neben Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) und ließ ihm Falschbehauptungen durchgehen.“

Seit März 2015 fungiert Wieler als RKI-Präsident. Er führte uns allen nachdrücklich vor Augen, dass das Robert-Koch-Institut eine Einrichtung der Bundesregierung ist. Das war vorher eher ein Fall für Fachwissen. Für ihn übernimmt zunächst sein bisheriger Stellvertreter Lars Schaade.

Tipps vom Tierarzt

Unvergessen sind natürlich seine unverschämten Auftritte im Rahmen von RKI-Pressekonferenzen, die auch in unserem Corona-Lügen-Paket eine Rolle spielen. Er, eigentlich Tierarzt, erklärte dann den Deutschen, wie sie sich zu verhalten hätten.

O-Ton Wieler:

„Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen, die müssen der Standard sein, die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Anstand halten! Händehygiene! Und dort, wo wir Abstand nicht einhalten können: Mundnasenschutz tragen, das gilt für drinnen und draußen. Also das ist die Grundregel, die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen, das sollten wir einfach so tun.“

Nochmals die Welt: „Der neue Präsident kann dann gleich eines der größten Probleme angehen: die miserable Datenlage des RKI, nicht nur in Sachen Corona. Auch dieser grobe Mangel geht auf Wielers Kappe.“

In Erinnerung wird letztlich die hündische Unterwürfigkeit Wielers zur Regierung und ihren ebenso absurden wie gefährlichen Entscheidungen bleiben. So war er auch beteiligt an einem dubiosen Gutachten der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, das uns 2020 direkt in einen harten Lockdown führte.

