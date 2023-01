Auch das noch: Greta kommt nach Lützerath

Zitat des Tages: „Die führende Klimaaktivistin Greta Thunberg will für Proteste in den Braunkohleort Lützerath kommen. Die junge Schwedin wird nach DPA-Informationen am Samstag (ab 12 Uhr) an einer Demonstration gegen die Räumung der von Klimaaktivisten besetzten Ortschaft im Rheinischen Braunkohlerevier teilnehmen.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

„‚Greta gehört zu den wenigen, die unsere Kohlendioxide mit bloßem Auge erkennen können“, behauptet ihre Mutter. Was lag also näher, als sie zum Kampf gegen das böse Molekül in die weite Welt hinauszuschicken?“ (COMPACT-Spezial „Öko-Diktatur“)