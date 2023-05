Emilia Romagna: Die absurden Verdrehungen der Grünen

Eben noch sprachen die Klima-Chaoten von einer historischen Dürre rund um den Gardasee. Nun soll plötzlich auch das Hochwasser in der Emilia Romagna ein Beleg für die Klimakatastrophe sein. In unserem großen Faktencheck in COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt“ entlarven wir die Lügen der Klima-Sekte. Hier mehr erfahren.



Die norditalienische Region Emilia Romagna, Heimat von Don Camillo und Peppone sowie von weltbekannten Automarken wie Ferrari, Maserati und Lamborghini, leidet derzeit fürchterlich. Durch die Hochwasserkatastrophe wurden Straßen unpassierbar, Brücken weggespült, Häuser überflutet und Ernten vernichtet. Schon 14 Menschen sollen bei der dortigen Hochwasserkatastrophe ihr Leben verloren haben.

„Schlimmste Dürre seit 500 Jahren“

Die tragischen Ereignisse wollen kaum zu dem von Klima-Apokalyptikern gezeichneten Bild passen. So hatte ein Sprecher der EU-Kommission im August 2022 noch verkündet:

„Die Dürre scheint die schlimmste seit mindestens 500 Jahren zu sein.“

Noch vor ganz kurzer Zeit, vor wenigen Wochen, meldeten die etablierten Medien eine angebliche Dürrekatastrophe am Gardasee in Norditalien, die dort zu fürchterlichen Einbußen bei Tourismus und Ernte führen würde. Dumm nur, dass die Menschen vor Ort davon noch überhaupt nichts mitbekommen hatten (COMPACT Online berichtete hier).

Angesichts der Bilder aus der Emilia Romagna ändern Grüne und Klima-Chaoten mal eben ihr Argumentationsmuster um 180 Grad.

„Europäische Opfer der Klimakatastrophe“

So erklärte die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt; Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, auf ihrem Twitter-Account:

„Alle, die finden, man könnte noch ein bisschen warten mit Klimamaßnahmen wie zB #CO2freiHeizen sollten in unser Nachbarland #Italien schauen. Europäische Opfer der #Klimakatastrophe. Wir haben keine Zeit mehr.“ #späteristheisser

Wenn es also mit der Dürre nichts geworden ist, dann sattelt man schnell wieder um auf angeblich durch die globale Erwärmung ausgelöste Hochwasserkatastrophen. Völlig außer Acht gelassen wird dabei, dass die Emilia Romagna ein klassisches Hochwassergebiet ist. Die geografische Lage der Region zwischen den Flüssen Po und Reno macht sie anfällig für Überschwemmungen, die im Laufe der Jahrhunderte immer wieder aufgetreten sind.

Eine der schlimmsten Hochwasserkatastrophen in der Emilia Romagna ereignete sich beispielsweise im November 1951. Massive Regenfälle führten zu einem starken Anstieg der Flusspegel, was zu weitreichenden Überschwemmungen führte. Ganze Städte und Dörfer waren betroffen, und die Infrastruktur wurde schwer beschädigt. Tausende Menschen wurden obdachlos, und es gab viele Todesopfer. Diese Katastrophe rüttelte die Menschen auf und führte zu verstärkten Bemühungen, den Hochwasserschutz zu verbessern.

Hochwasserschutz statt Klimagesäusel

Ein weiteres tragisches Ereignis ereignete sich im Jahr 1966, als große Teile der Region von einer verheerenden Flut betroffen waren. Venedig wurde besonders schwer getroffen, als das Hochwasser historische Gebäude und Kunstwerke beschädigte. Diese Katastrophe war ein Weckruf für die italienische Regierung und führte zur Entwicklung des MOSE-Projekts. Dieses führte zu einer Reihe von Deich- und Dammbauten, um Venedig vor künftigen Überschwemmungen zu schützen. Solchen Regionen ist in erster Linie mit einem kompetenten Hochwasserschutz zu helfen.

In klassischen deutschen Hochwassergebieten wie den Tälern der Müglitz, Weißeritz und Gottleuba im Osterzgebirge haben sich in den vergangenen 500 Jahren – also auch schon lange vor dem Klimawandel – den Aufzeichnungen zufolge 60 schwere Hochwasser ereignet.

Keine Chance für Italiens Grüne

Solche Gebiete können nicht nur durch abstrakte Appelle für mehr Klimaschutz gerettet und gehalten werden, sondern müssen auch mit der jeweils modernsten Technik geschützt werden, gleiches gilt natürlich für die Mittelgebirge im Westteil des Landes oder in weiteren hochwassergefährdeten europäischen Regionen.

Und die Energien, die für einen solchen infrastrukturellen Kraftakt notwendig sind, lassen sich eben nur erzeugen, wenn auf emotionaler Ebene bei den Menschen jene nationale Solidarität gegeben ist, die heute unablässig von der politischen Klasse und insbesondere von Politikern wie Katrin Göring-Eckardt bekämpft wird. Dabei kann wohl kein Staat auf Dauer bestehen, der wie Deutschland jedes Gemeinschaftsgefühl unter Generalverdacht stellt.

Die Italiener sind den Deutschen hier weit voraus. Die Grünen kamen hier bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr auf gerade einmal 3,6 Prozent, und auch dieses Ergebnis erreichte man nur als Teil einer linken Parteienallianz. Daran wird sich wohl kaum etwas ändern, auch wenn deutsche Medien permanent irgendwelche Horrornachrichten über die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf der Apennin-Halbinsel bringen. Im Gegensatz zu den Deutschen sind die Italiener ein politisch kluges Volk, das nicht dazu neigt, im Namen einer politischen Religion ökonomischen Selbstmord zu begehen.

