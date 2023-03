Ekel-Fraß: Erstes Café bietet Insekten-Eis an

Zitat des Tages: „Erlaubt ist, was gefällt – und was schmeckt. In dieser Hinsicht musste Thomas Micolino, Besitzer einer Eisdiele in Rottenburg am Neckar, schon mal Lehrgeld zahlen. Der Gastronom hat es mit Eis aus Gorgonzolakäse oder aus Leberwurst versucht. Nicht nur Vegetarier fanden das nicht so lecker. (…) Dafür ist der Schwabe nun einer anderen Geschmacksrichtung verfallen: Eis mit Grillen. Die bräunliche Eiscreme bewahrt Micolino abgetrennt von den anderen Eissorten auf. Damit sich niemand ekelt.“ (Berliner Morgenpost)

„Eine knackige Thüringer vom Grill, das knusprige Steak mit zart schmelzen­der Kräuterbutter, ja sogar die Malocher-Bockwurst von der Tanke – alles, was schmeckt und unsereins groß und stark gemacht hat, könnte in der schönen klimaneutralen Welt von morgen verboten sein. Statt Fisch und Fleisch gibt’s Tofu-Wurst, Mehlwürmer-Bulette und undefinierbar-graue Beyond-Meat-Pampe. Das Auge isst mit? Wohl eher: Augen zu und durch.“ (COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“)