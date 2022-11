Eine linke Konservative: Wagenknecht aus rechter Sicht

Sozialpolitisch links – gesellschaftspolitisch rechts: Mit diesem Mix bringt Sahra Wagenknecht die politischen Verhältnisse in Deutschland zum Tanzen. Lesen Sie dazu Wagenknechts vieldikutiertes politisches Manifest Die Selbstgerechten, das nun endlich auch als Taschenbuch erhältlich ist. Hier mehr erfahren.



Die Noch-Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht ist die derzeit wohl sprach- und wirkmächtigste Politikerin gegen die neue Kriegsbegeisterung innerhalb der deutschen Politik- und Medien-Eliten. Hier verteidigt sie klassisch linke pazifistische Positionen gegen den Neo-Bellizismus, der insbesondere bei den Grünen verbreitet ist.

„Radikale Ausgrenzung abweichender Meinungen“

Erst kürzlich machte sich Wagenknecht über die neue deutsche „Kriegsbesoffenheit“ lustig. In der Welt stellte sie fest:

„Wehrdienstverweigerer kennen plötzlich alle Panzer mit Namen, und grün-linke Milieus werben für ,Opferʽ und Waffenexporte. Nur eines bleibt wie immer: Abweichende Meinungen werden radikal ausgegrenzt.“

Mit solchen Positionen stößt Wagenknecht auch in ihrer eigenen Partei zunehmend auf Kritik. Auch die Linken werden eben – wie fast alle anderen Parteien in Deutschland auch – immer stärker zu einer billigen Kopie der Grünen. Wagenknecht fällt in ihrer eigenen Partei aber auch vor allem deshalb in Ungnade, weil sie immer wieder Positionen vertritt, die heute selbst in den Unionsparteien nicht mehr artikuliert werden können, weil man dort sonst als „Rechter“ auf der parteiinternen Abschussliste landet.

„Immer kleinere und skurrilere Minderheiten“

So bemerkt sie beispielsweise in ihrem im vergangenen Jahr erschienenen Buch Die Selbstgerechten, dass die linke Identitätspolitik darauf hinauslaufe, „das Augenmerk auf immer kleinere und immer skurrilere Minderheiten zu richten, die ihre Identität jeweils in irgendeiner Marotte finden, durch die sie sich von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden und aus der sie Anspruch ableiten, Opfer zu sein.“. Als Beispiele nannte sie „sexuelle Orientierung, Hautfarbe und Ethnie.“

Wer solche Wahrheiten ausspricht, ist mittlerweile selbst innerhalb der Unionsparteien ein Außenseiter. Umso mehr gilt das natürlich für eine Linken-Politikerin, die herausragende Repräsentantin einer Partei ist, die sich ansonsten als politische Speerspitze im Kampf gegen „Homophobie“ und „Rassismus“ sieht.

Entlarvung des woken Polit-Terrors

Und genau das ist der Grund, aus dem die woke und politisch korrekte Mehrheitslinke Sahra Wagenknecht so hasst: Besser als derzeit jeder Autor aus dem bürgerlich-konservativen Spektrum entlarvt sie die derzeit grassierende linke Kulturpolitik als Teil eines egoistischen Machtspiels ökonomisch privilegierter Personen, die damit auch einen Klassenkampf von oben führen. Der deutsche Arbeiter, der überdurchschnittlich häufig AfD wählt und sich keine Massenzuwanderung in die deutschen Sozialsysteme wünscht, ist in den Augen der Wokeness-Linken nämlich schon längst zu einem gefährlichen und moralisch verkommenen Subjekt geworden, das man politisch ausgrenzen und kleinhalten muss, wo es nur geht.

Wagenknecht hat das durchschaut. In ihrem Buch empfiehlt sie daher die französische Gelbwesten-Bewegung als Vorbild, da diese „die Vorgaben des linksliberalen Weltbildes beherzt ignorierten“ und deshalb „insbesondere von deutschen Lifestyle-Linken sofort rechtsradikaler Sympathien verdächtigt“ wurden.

„Unzufriedene Normalbürger, keine Nazis“

Weiter kritisiert Wagenknecht in ihrem Buch auch den eigenen Parteivorstand, der bei den „großen Anti-Corona-Demonstrationen nur ,Verschwörungstheoretikerʽ und ,Nazisʽ auf den Straßen“ gesehen habe, „obwohl jeder, der Bilder dieser Kundgebungen unvoreingenommen betrachtet hat, die große Zahl relativ unpolitischer, aber eben unzufriedener Normalbürger kaum übersehen konnte“.

Schon kurz nach dem Erscheinen von Die Selbstgerechten ätzte Linken-Bundesvorstandsmitglied Thies Gleiss, der sich als „überzeugter Internationalist“ und „Autohasser“ bezeichnet, dass Wagenknechts Buch eine „Abschiedserklärung“ und „eine einzige Liebeserklärung an die rechten Kräfte im Land“ sei. Positiv gewendet könnte man sagen: Wagenknechts Buch ist ein großartiges Manifest für einen modernen Konservativismus, der erkannt hat, auf welche Art und Weise man die politischen Verhältnisse zum Tanzen bringen könnte – nämlich indem man sozialpolitisch links und gesellschaftspolitisch rechts argumentiert.

Und Wagenknecht selbst, die in jungen Jahren beide Teile von Goethes Faust auswendig (!) hersagen konnte, ist auch schon rein habituell das glatte Gegenstück zu den verbal aggressiven und dauererregten Wokeness-Linken von heute. Kaum jemand wäre also besser geeignet, um ein großes Querfront-Projekt anzuführen.

