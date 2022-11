Eine Kette von Enttäuschungen: O-Ton Putin vom Dezember 2021

Was hat Russland von der NATO verlangt, um die Spannungen zu entschärfen? Es folgt ein Auszug aus der Pressekonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom 23. Dezember 2021. Eine längere Fassung dieses Artikels erschien im COMPACT-Spezial 33: „Feindbild Russland“ – Hier mehr erfahren.

_ O-Ton Wladimir Putin

Diana Magnay, Sky News, Großbritannien: Sie haben viel über Sicherheitsgarantien gesprochen, und jetzt sehen wir neue Vorschläge. Sie sagen auch, dass Sie nicht die Absicht haben, die Ukraine anzugreifen. Können Sie bedingungslos garantieren, dass Sie die Ukraine oder einen anderen souveränen Staat wirklich nicht angreifen, oder hängt das vom Verlauf der Verhandlungen ab? Und noch eine Frage: Was glauben Sie, was der Westen an Russland oder Ihren Absichten nicht verstehen kann?

Wladimir Putin: Was Garantien angeht und ob etwas vom Verlauf der Verhandlungen abhängt: Unser Handeln wird nicht vom Verlauf der Verhandlungen abhängen, sondern von der bedingungslosen Gewährleistung der Sicherheit Russlands heute und in der historischen Perspektive.

Diesbezüglich haben wir deutlich gemacht, dass die weitere Ostausdehnung der NATO inakzeptabel ist. Was ist hier unverständlich? Platzieren wir Raketen in der Nähe der Grenzen der Vereinigten Staaten? Nein. Es waren die Vereinigten Staaten, die mit ihren Raketen zu unserem Haus kamen, sie stehen bereits vor der Türschwelle unseres Hauses. Ist das zu viel verlangt – keine Angriffssysteme mehr vor unserer Haustür aufzustellen? Was ist hier ungewöhnlich?

«Man hat uns gesagt, verp**** euch!»

Wie würden die Amerikaner reagieren, wenn wir unsere Raketen an der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten oder an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten aufstellen würden? Und: Hatten Mexiko und die USA nie territoriale Probleme? Wem gehörte vorher Kalifornien? Und Texas? Hat man das vergessen, oder was? Okay, alles hat sich beruhigt, niemand erinnert sich daran – so wie man sich heute kaum an die Krim erinnert…

Aber das Thema ist jetzt die Sicherheit – lassen wir die Geschichte beiseite –, das Problem ist die Gewährleistung der Sicherheit. Daher ist uns nicht der Verlauf der Verhandlungen wichtig, sondern die Ergebnisse sind uns wichtig. Wissen wir etwa nicht, das habe ich schon oft gesagt, und Sie wissen es wahrscheinlich gut: Keinen Zentimeter Richtung Osten, hat man uns in den 1990er Jahren gesagt. Und dann? Wir wurden betrogen. Sie haben uns einfach unverschämt getäuscht: Fünf Wellen der NATO-Erweiterung, und jetzt, bitteschön, gibt es in Rumänien und in Polen entsprechende Systeme. Darum geht es, verstehen Sie das endlich.

Nicht wir bedrohen jemanden. Sind wir etwa an die Grenzen der Vereinigten Staaten gerückt? Oder an die Grenzen Großbritanniens oder irgendwohin? Sie kamen zu uns und sagen jetzt noch dazu: Jetzt wird auch die Ukraine der NATO beitreten. Das bedeutet, dass es auch dort Systeme geben wird. Oder gut, nicht in die NATO – es wird Stützpunkte und Angriffswaffensysteme auf bilateraler Basis geben. Davon reden wir. Und Sie verlangen von mir irgendeine Art von Garantie? Ihr müsst uns Garantien geben – ihr! Und sofort, jetzt. (…)

Magnay: Was, Ihrer Meinung nach, versteht der Westen an Russland nicht?

Putin: (…) Manchmal kommt es mir vor, als ob wir in zwei verschiedenen Welten leben. Ich habe Ihnen jetzt offensichtliche Dinge gesagt – wie kann man sie nicht verstehen? Sie sagten: Wir werden nicht expandieren. Und sie expandieren. Sie sagten: Es wird gleiche Garantien für alle im Rahmen einer Reihe internationaler Abkommen geben. Und diese gleiche Sicherheit für alle gibt es nun aber nicht. Schauen Sie mal, schon im Jahr 1918 sagte einer der Berater von Woodrow Wilson, Präsident der Vereinigten Staaten: «Die ganze Welt wird ruhiger, wenn anstelle des heutigen riesigen Russlands ein Staat in Sibirien und vier weitere Staaten im europäischen Teil entstehen.»

1991 haben wir uns in 12, glaube ich, Teile geteilt, und? Aber der Eindruck ist, dass das unseren Partnern nicht reicht: Russland ist ihrer Meinung nach heute zu groß, weil die europäischen Länder selbst zu kleinen Staaten geworden sind – nicht die großen Imperien sind geblieben, sondern sie sind zu kleinen Staaten mit 60 bis 80 Millionen Menschen geworden. Aber selbst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da wir nur noch 146 Millionen haben, ist das auch noch zu viel. Es scheint mir, dass nur dies diesen ständigen Druck erklären kann.

Was wollt ihr noch mehr? Warum war es notwendig, Terroristen im Nordkaukasus zu unterstützen und offensichtlich Terrororganisationen zu nutzen, um zu versuchen, die Russische Föderation zu zerschlagen? Aber sie haben es getan, und als ehemaliger Direktor des FSB weiß ich das ganz genau. Wir haben mit Doppelagenten gearbeitet, sie haben uns berichtet, welche Aufgaben ihnen die westlichen Geheimdienste stellten.

Eine längere Fassung dieses Artikels erschien im im COMPACT-Spezial 33: „Feindbild Russland“. Diese Ausgabe können Sie in digitaler oder gedruckter Form hier bestellen.