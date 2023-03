Doppelmoral: Grüne Klimafanatikerin fliegt in den Kongo

„Guten Morgen aus dem Kongo“ – so begrüßte eine radikale grüne Klima-Politikerin gestern ihre Follower bei Twitter – ein Beispiel mehr für die kolossale Doppelmoral der Klima-Extremisten. In unserem Spezial Klima-Terroristen: Was Sie denken, wer sie bezahlt zeigen wir Ihnen, die Hintermänner des Klima-Terrors und das, was sie wirklich denken und wollen. Ein Heft voller harter Fakten und sachlicher Analysen. Hier mehr erfahren. Ab Mitte März lieferbar.



Die grüne Bundestagsabgeordnete Kathrin Henneberger aus Nordrhein-Westfalen steht selbst in ihrer zu Extremen neigenden Partei am äußersten linken Rand. Von 2018 bis 2020 war sie eine der Pressesprecherinnen der Organisation „Ende Gelände“, die maßgeblich von gewaltbereiten Antifas und Linksextremisten getragen wurde. Zuletzt reiste sie als „parlamentarische Beobachterin“ zur Räumung des Weilers Lützerath an und ließ sich dort mit der schwedischen Klima-Ikone Greta Thunberg ablichten. Die Ausschreitungen, die sich dort ereigneten, wurden maßgeblich von ihren früheren Gesinnungsgenossen verübt.

„Soft und liebevoll“

Henneberger zählt natürlich auch zu den wichtigsten Unterstützern der „Letzten Generation“ unter den Bundestagsabgeordneten. Im Dezember vergangenen Jahres äußerte sie allen Ernstes gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung:

„Die Forderungen der ,Letzten Generationʽ sind eigentlich sehr soft und liebevoll.“

Meint Henneberger damit vielleicht auch das freimütige Eingeständnis des Dresdner Klima-„Aktivisten“ Christian Bläuel, der in einer TV-Doku zugab, dass die „Letzte Generation“ bei ihren militanten Aktionen willentlich das Leben von Unbeteiligten gefährdet (COMPACT Online berichtete hier)?

Schöne Grüße aus dem Kongo

Nun, gegenüber der „Letzten Generation“ ist Kathrin Henneberger eben großzügig – und ebenso großzügig ist sie offensichtlich gegenüber ihrer eigenen Person. Derzeit twittert sie nämlich eifrig Fotos aus der Demokratischen Republik Kongo, wo sie in den nächsten Tagen „viel über Öl Förderungen und Waldschutz“ (sic) lernen werde.

Merke: In der Klimadiktatur ist Schmalhans nur für das Fußvolk Küchenmeister. Während der kleine Mann auf Auto, Fleisch und ein Eigenheim verzichten soll, jetten die Prieser der Klima-Religion weiter mit Langstreckenflügen um die Welt. Die einen zieht es als Touristen nach Thailand, wie die beiden Klima-Chaoten, die unlängst in Stuttgart einen Gerichtstermin schwänzten, um nach Südostasien zu fliegen. Die anderen zieht es aus angeblich fachpolitischen Gründen nach Zentralafrika. Einige Tiere sind eben gleicher als andere, könnte man in Anlehnung an ein berühmtes Zitat George Orwells aus seiner legendären Farm der Tiere feststellen.

Wir enthüllen die wahre Agenda der Klima-Ideologen und ihrer Krawallo-Fußtruppen: Sie wollen einen radikalen Umbau der Gesellschaft. COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ deckt Hintermänner und Vorgehensweisen auf. Das Heft geht in diesen Tagen in den Druck und wird im März erscheinen. Jetzt druckfrisch bestellen.

Aus dem Inhalt

In COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ behandeln wir unter anderem folgende Themen:

Tränen, Trauma und Terror

Kleber, Knete und Killer: Klima-Terroristen ohne Maske

Grüne Schale, roter Stern: Klimaschutz war nie das Ziel

Schwarze Seelen, verbrannte Erde: Weltenretter mit Psycho-Knacks

Genozid für Gaia: Die irren Vordenker der Klima-Terroristen

„Ein grünes Kambodscha“: Hans-Georg Maaßen über die Klima-Ideologen

Wissenschaft, Wetter und Wahn

Mythen, Macht und Moneten: Das Netzwerk der Angstmacher

Klimawandel? Klimaschwindel! 10 Klima-Märchen widerlegt

Stimmen gegen die Angst: Klima-Realisten klären auf

„Es gibt keinen Klimanotfall“: Offener Brief an die Vereinten Nationen

Eissturm in der Glaskugel: US-Extremwinter widerlegt Klima-Prognosen

Geo-Engeneering: Der verdeckte Klima-Terror

Climategate: Der größte Betrug der Klima-Schwindler

Vom Klima-Wahn wird Kopf-ab-Kult: Widerspruch wird nicht geduldet

Great Reset und grenzenlose Gier

Surfer auf der Klima-Welle: Die 10 größten Profiteure

Der Feind hinterm Lenkrad: Autoland wird abgebrannt

Operation Greenwashing: Wie der Klima-Terror der Umwelt schadet

Sechs Kinnhaken und ein Halleluja: Hans-Werner Sinn zertrümmert Klima-Lügen

Nützliche Idioten der Konzerne: Ein Gewerkschafter entlarvt die Aktivisten

Schöne Neue Klima-Welt

Endspiel um die Freiheit: Klima-Sklaverei durch CO2-Konto

„Die CO2-Debatte ist ein Trick, um uns abzuzocken“: Interview mit Dirk C. Fleck

Eingesperrt für immer: Von Corona- zu Klima-Lockdowns

Medien, Macht und Massenwahn: Gehirnwäsche im Dienst der Milliardäre

Ekel-Küche à la Schwab: Insekten-Fraß und Veggie-Pampe

Planet ohne Menschen: Die düsteren Visionen des Club of Rome

COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen – Was sie denken und wer sie bezahlt“ erscheint Mitte März. Sie können diesen einzigartigen Fakten-Hammer aber schon jetzt hier bestellen.