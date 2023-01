Die neue COMPACT: Weltkriegsgefahr!

Leopard-2: Mit der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine rückt der Zeitpunkt näher, dass die NATO mit eigenen Truppen eingreift. Lesen Sie dazu einen Auszug aus dem 12-seitigen Dossier „Der Weg zum Dritten Weltkrieg“ in der Februar-Ausgabe von COMPACT-Magazin.

Die derzeitige Konzentration auf die Lieferung von Leopard-2 lenkt ab. Schon mit dem Beschluss zur Lieferung von Marder-Panzern hat die Bundesregierung eine weitere Rote Linie überschritten. Es blieb Nikolaus Blome im Spiegel, obwohl ein Unterstützer dieses Schritts, vorbehalten, die Brisanz dieser Entscheidung in aller Schärfe herauszuarbeiten:

„Am 6. Januar ist Deutschland in den russisch-ukrainischen Krieg eingetreten, es ist ein Stellvertreterkrieg. Die Ukraine muss ihn gewinnen, oder (auch) Deutschland wird ihn verlieren.“

Blome wundert sich über das Ausbleiben eines Aufschreis und fragt sich, „wie blind kann man sein, nicht zu sehen, was da gelaufen ist?“ Der Journalist arbeitet heraus, was das Besondere an dem Marder-Beschluss ist: Nicht die militärische Fähigkeit des betagten Kettenfahrzeugs, die weit hinter dem Flak-Panzer Gepard zurückbleibt, der schon im Frühsommer an die Front geschickt wurde und maßgeblich zu den ukrainischen Durchbrüchen im September beigetragen haben soll („Deutsche Waffen haben Erfolge der Ukraine ermöglicht“, brüstete sich Scholz damals).

Entscheidend war vielmehr der „Paradigmenwechsel“ in der Argumentation des SPD-Regierungschefs zu Jahresanfang. Noch einmal Blome:

„Mit der Lieferung der Marder ist der Bundeskanzler auf die rein militärische Logik des Kriegs und des Terrains in der Ukraine eingeschwenkt. Er hat sie sich zu eigen gemacht, weshalb alle anderen Erwägungen der bisherigen deutschen Schonhaltung in den Hintergrund treten. Geliefert wird fortan, was die Ukraine aus westlicher Sicht braucht, um die Russen aus dem Land zu werfen, mindestens aber jene Gebiete zurückzuerobern, welche sie seit dem 24. Februar verloren hat. Mit der Marder-Lieferung hat die Bundesregierung also auch ein Kriegsziel definiert, was sie bislang lippenbeißend vermied.“

Im Osten nichts Neues

„Die rein militärische Logik“, auf die Scholz unter Verrat an deutschen Interessen eingeschwenkt ist, ist die Logik des Seelenski-Regimes und seiner angloamerikanischen Hintermänner. Ihr Problem: Die Front bewegt sich nicht mehr.

Ähnlich wie beim Stellungskrieg ab 1916, von Erich Maria Remarque in seinem Roman Im Westen nichts Neues verewigt, werden trotz ungeheuren Materialeinsatzes und furchtbarer Menschenverluste kaum noch Geländegewinne erzielt. Aufnahmen aus Soledar und Bachmut, wo seit Monaten am heftigsten gekämpft wurde, ähneln denen aus Verdun: Das Gelände pockennarbig gespickt mit Bombenkratern, dazwischen liegen Berge von Leichen.

Den aktuellen Blutzoll zahlen beide Seiten gleichermaßen, doch strategisch wirkt sich die Situation zuungunsten der Ukrainer aus. Condoleezza Rice und Robert M. Gates, unter George W. Bush Außen- beziehungsweise Verteidigungsminister, veröffentlichten in der „Washington Post“ am 7. Januar einen Alarmruf: „Die Zeit ist nicht auf der Seite der Ukraine.“ (…)

(Den Beitrag vollständig lesen in COMPACT 2/2023).

Unser Geschenk an Sie – nur noch bis morgen: Die wahren Ziele von Grünen und Klima-Terroristen – die Vollstreckung des Morgenthau-Plans! In COMPACT-Spezial „Öko-Diktatur – Die heimliche Agenda der Grünen“ reißen wir der Öko-Partei und ihrem „bewaffneten Arm“ (Julian Reichelt) die Maske vom Gesicht und enthüllen die wahren Ziele der Klima-Agenda: Deindustrialisierung und ökonomische Erdrosselung im Dienste des Great Reset. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 8,80 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (24. Januar 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Öko-Diktatur“.

Vorbild Erster Weltkrieg

Auch mit den derzeit angeschobenen Panzerlieferungen wird sich also das militärische Patt nicht auflösen – und damit die Situation, die an die Westfront des Ersten Weltkrieges erinnert. Der damalige Stellungskrieg fand erst mit dem Kriegseintritt der USA 1917 sein Ende.

Darauf läuft auch heute alles zu, wobei die Yankees zunächst ihre europäischen Verbündeten in die Schlacht schicken werden (vor allem Polen, das zu Jahresende schon 700 Abrams-Panzer bekommen hat, das beste US-Modell). Dass man in Washington weiter gebetsmühlenartig wiederholt, man wolle keine direkte Konfrontation des Nordatlantikpaktes mit Russland, sollte niemanden beruhigen. Die Präsidenten Woodrow Wilson und Franklin D. Roosevelt haben vor 1917 beziehungsweise vor 1941 ähnliche Selbstverpflichtungen abgegeben, die dann aber schnell vergessen waren.

Dass die Bundeswehr nicht kampffähig ist, wird ihre Einbeziehung nicht verhindern. Seit 1. Januar kommandiert sie die Speerspitze der NATO-Schnelleingreiftruppe im Baltikum, stellt dort 8.000 von 12.000 Soldaten und sämtliche Panzer. Statt der vorgesehenen Puma, die im Manöver allesamt ausgefallen sind, sollen die betagten Marder die Speerspitze scharf machen.

Dieser potemkinsche Verband kann nicht die Rolle eines Angreifers spielen, sondern nur die eines Stolperdrahts. Das wurde 2016 im NATO-Manöver Anakonda, der größten Übung nach dem Kalten Krieg, schon einmal durchgespielt. (…)

Mehr zum Thema in COMPACT-Magazin 2/2023. Hier eine Inhaltsübersicht des Weltkriegs-Dossiers:

Der Panzer-Kanzler gibt Gas. Generalissima Strack-Zimmermann sitzt ihm im Nacken. Ramstein kommandiert, Berlin gehorcht. Und keiner denkt zurück an Stalingrad und Kursk.

Deutschland führt Krieg _ von Jürgen Elsässer

Mit der Lieferung von Kampfpanzern ist wieder eine rote Linie überschritten. Obwohl die Bundeswehr nicht kampffähig ist, wird sie an die Front gedrängt. Das ist keine Planungspanne, sondern Absicht.

Frau mit Stahlhelm _ von Kai-Uwe Reiter

Ihre Mission ist die Eskalation: Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann ist Deutschlands schärfste Granate an der Ostfront. Kein Wunder: Sie hat gute Verbindungen zur Rüstungsindustrie.

Kommandozentrale der Ostfront _ von Jürgen Elsässer

Die Luftwaffenbasis Ramstein ist das frechste Symbol der US-Fremdherrschaft über Deutschland. Von hier wird die Aggression gegen Russland exekutiert, ohne dass wir Deutschen irgendein Einspruchsrecht hätten.

Vom Scheitern eines Blitzkrieges _ von Jürgen Elsässer

Die militärischen Laien in der Ampel-Regierung haben keine Ahnung vom Panzerkrieg, obwohl sie aktuell immer mehr Kettenkolosse in die Ukraine schicken. Dabei hat sich schon Hitler die Zähne am russischen Widerstandswillen ausgebissen.

Wenn Sie bis morgen (Dienstag, 24.1., 24 Uhr) bestellen, erhalten Sie GRATIS und AUTOMATISCH unsere Spezial-Ausgabe „Öko-Diktatur. Die heimliche Agenda der Grünen“ dazu.