SPD-Absturz: Die Genossen flüchten

Die SPD stürzt ab. Mitgliederschwund und miese Umfragen sind Quittungen für die Sozis. Auch in der Hauptstadt läuft es nicht.

Trotz des Schlingerkurses des SPD-Bundeskanzlers ist Deutschland längst tief verwickelt in den hochgefährlichen Ukraine-Konflikt. Die Partei von Helmut Schmidt und Willy Brandt lässt sich von den Grünen in einen Krieg gegen Russland treiben. Die heutige SPD-Chefetage um Lars Klingbeil und Saskia Esken kennt auf der Skala der Unfähigkeit offenbar keine Begrenzung nach oben.

Krieg: Sozis ändern Parteiprogramm

Jetzt streichen die Sozis auch noch die Aussage, dass strategische Partnerschaften mit Russland „unverzichtbar“ seien, aus dem eigenen Parteiprogramm. Stattdessen setzen die Roten künftig auf die gefährliche Phrase „Mehr Verantwortung übernehmen“: In einem soeben vorgelegten Papier der Parteikommission für internationale Politik mit dem Titel „Sozialdemokratische Antworten auf eine Welt im Umbruch“ wird außenpolitisch quasi eine deutsche Führungsrolle eingefordert:

„Es ist Zeit, unsere eigene Rolle in der Welt neu zu definieren und mehr Verantwortung dafür zu übernehmen, was Grundlage für Wohlstand, Freiheit und Frieden bei uns ist: eine regelbasierte, internationale Ordnung.“

Das ist die Sprechweise Kalter Krieger. Soll ausgerechnet am BRD-Wesen die ganze Welt genesen? Immer mehr Genossen haben die Nase voll und wenden sich von der eigenen Partei ab. Im vergangenen Jahr hat die SPD denn auch 14.000 Mitglieder verloren. Zum Vergleich: 1990 konnte die SPD noch 940.000 Mitglieder binden, jetzt sind es weniger als 380.000 Parteigänger.

Wähler laufen weg

Kaum besser sieht es bei den aktuellen Meinungsumfragen aus. Ermöglichte die Bundestagswahl von 2021 Olaf Scholz mit mageren 25,7 Prozent der Stimmen noch den Einzug ins Bundeskanzleramt, so liegt die SPD derzeit bei den Meinungsforschern des Insa-Instituts nur noch um 20 Prozent, Tendenz fallend.

Die wahren Ziele von Grünen und Klima-Terroristen: Die Vollstreckung des Morgenthau-Plans!

Und auch in Berlin geht es abwärts. In der Hauptstadt wird am 12. Februar gewählt. Die SPD verliert Tag für Tag an Zustimmung, ist mittlerweile auf den dritten Platz zurückgefallen. 2021 war sie mit 23,4 Prozent stärkste Kraft, jetzt sind es noch 18 Prozent, ermitteln Infratest und andere Institute.

Zwei Drittel der Bürger in Berlin sind mit der Arbeit des rot-rot-grünen Senats unzufrieden. Zudem ist die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey die unbeliebteste Ministerpräsidentin in der Bundesrepublik.

Nichts geht mehr

Dass in Berlin im Februar überhaupt gewählt wird, verdeutlicht das Ausmaß des Versagens roter Politik. In der Hauptstadt war es 2021 nicht gelungen, einen ordnungsgemäßen Urnengang zu organisieren, daher jetzt der neue Versuch. Auch damit rechnet auch die Februar-Ausgabe des COMPACT-Magazins mit dem Titelthema „Berlin ist überall“ gründlich ab. In dem Heft, das in wenigen Tagen erscheint und bereits hier vorbestellt werden kann, heißt es dazu:

„Der Versuch, in der deutschen Hauptstadt eine turnusmäßige Wahl zum Abgeordnetenhaus durchzuführen, ging vollends in die Hose. Am 26. September 2021 wurde sozusagen live und in Farbe geboten, was in funktionierenden Demokratien undenkbar ist: Dutzende Wahllokale mussten schließen, weil nicht genügend Stimmzettel vorhanden waren, es bildeten sich schier endlose Schlangen. Andere waren noch weit nach 18 Uhr geöffnet, während medial schon erste Hochrechnungen präsentiert wurden. Wahlunterlagen tauchten in Müllcontainern auf. Zehntausende konnten ihr Wahlrecht nicht oder nur unter unzumutbaren Bedingungen ausüben.“

Mit dem Finger ausschließlich auf Berlin als „Chaos-Stadt“ zu zeigen, wie dies der bayerische CSU-Ministerpräsiden Söder unternimmt, greift allerdings zu kurz. Silvesterkrawalle gab es auch in Hamburg, Hannover, Essen, Hagen oder Leipzig, kollektiv gegrabscht wurde einst in Köln, Ausländergewalt kennt man auch in Hamburg nur zu gut, und rechtsfreie Räume wie in Leipzig-Connewitz sind ebenfalls kein auf Berlin beschränktes Problem.

Hier setzt die neue COMPACT-Ausgabe mit dem Titelthema „Berlin ist überall" an. Erfahren Sie, wie Deutschland im Multikulti-Chaos versinkt. Nichts geht mehr. Wir sind Fremde im eigenen Land geworden. Und dabei geht es nicht nur um Böller und Messer. Diese Ausgabe ist Warnung und Aufklärung zugleich!