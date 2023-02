Die Kriegshexen

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz zeigten sie sich wieder auf dem Besen reitend: Frauen wie Annalena Baerbock, Marie-Agnes-Strack-Zimmermann und Ursula von der Leyen reißen uns in den Dritten Weltkrieg. Diese Furien sind auch das Titelthema der druckfrischen März-Ausgabe von COMPACT – jetzt zu bestellen.

Dumm, dümmerm Baerbock: Sie forderte am Wochenende von Putin eine 360 Grad-Wende… Strack-Zimmermann geifert in jedes Mikrofon über die Notwendigkeit, Kampfbomber zu liefern. „Keine Verhandlungen mit Putin“…. Das ist das Wesen der „feministischen Außenpolitik“.

Die Erinnyen spielten auch eine entscheidende Rolle, als es zu Jahresanfang darum ging, den zaudernden Kanzler zur Lieferung von Kampfpanzern zu drängen. Kaum waren am 6. Januar nach langem Hin- und Her 40 Marder für die Front freigegeben worden, legte von der Leyen am 10. Januar in Bezug auf die Leo-2 nach. Als der Sozialdemokrat auf einer Rüstungskonferenz auf dem US-Stützpunkt Ramstein am 20. Januar dem US-Druck immer noch nicht nachgab, bellte Strack-Zimmermann: „Die Geschichte schaut auf uns, und Deutschland hat leider gerade versagt.“ Baerbock brach die Kabinettsdisziplin und gab, unter Überschreitung ihrer Befugnisse, Polen grünes Licht, schon mal mit der Lieferung der Kettenfahrzeuge zu beginnen. Am 26. Januar knickte Scholz ein.

Die neue Fratze der Macht

Selbstverständlich ist Weltbrandstiftung kein weibliches Provileg. Erstens gibt es noch genügend Frauen, die zum Frieden mahnen: Sahra Wagenknecht, Alice Schwarzer und Alice Weidel sind nur die bekanntesten unter ihnen. Und zum anderen gibt es genügend ekelhafte Kriegshetzer auch unter Männern: Boris Johnson ist Ende März 2022 höchstpersönlich nach Kiew gereist, um einen Waffenstillstand („Istanbuler Vereinbarung“) zu verhindern; Anton Hofreiter forderte im Dezember 2022 sage und schreibe 3.200 Kampfpanzer für das Regime von Selenski; dessen Berater Michailo Podoljak drohte im Januar 2023 mit „Luftangriffen auf russische Großstädte wie Moskau, St. Petersburg und Jekaterinburg“ ($Handelsblatt$); und US-General Michael Minihan plant schon für 2025 einen Krieg mit China.

Und doch fällt auf: In den letzten zehn Jahren hat sich der Geschlechterproporz an den Schalthebeln der Macht wesentlich verändert. Nach alten Schlachtrössern wie Hillary Clinton, Victoria Nuland und Angela Merkel drängten vermehrt relativ junge und gänzlich unbeleckte Frauen ins Rampenlicht; außer Baerbock wären die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin, die über Tiktok-Clips populär wurde, und ihre Amtskollegin Jacinda Ardern zu nennen, die in Neuseeland als Lockdown-Einpeitscherin auftrumpfte und kürzlich wegen angeblicher Erschöpfung zurücktrat. Außerparlamentarisch spielen Teens und Twens wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer eine Rolle als Antreiber, sie sind die Personalreserve des Weltwirtschaftsforums (WEF). Mit Dieter Bohlen könnte man alle diesen Dämchen fragen, ob sie nach dem Abitur etwas anderes gemacht haben, als sich von Klaus Schwab oder George Soros „durchnudeln“ zu lassen. Sie sind nämlich nicht trotz, sondern wegen ihrer Unbedarftheit nach oben gekommen: Ohne politische Erfahrung sind sie auf die Einflüsterungen dubioser Berater von WEF und NATO angewiesen. Ihre amorphen Charaktere saugen schnell die Meinungen auf, die sich die Eliten gebildet haben. Der Pakt mit den Teufeln macht sie zu Hexen und katapultiert sie auf der Karriereleiter nach oben.

Das Gegengewicht

Das Gegengewicht bilden alte weiße Männer. Sie haben nämlich – unabhängig von Fehlern, die man ihnen ankreiden kann – eine sehr gefährliche Eigenschaft: Aufgrund ihrer Lebenserfahrung wissen sie, was sie wollen. Sie mögen Machtpolitiker sein, aber bestimmt keine Hasardeure. Es ist kein Wunder, dass es gestandene Machos sind, die sich dem Weltkrieg entgegenstemmen: Trump, Putin, Xi, Erdogan und Lula. Weltanschaulich sind sie sehr verschieden. Aber sie wissen, dass man bei allem, was man tut, nicht den Planeten vernichten darf. Wir haben nämlich nur diesen einen.

