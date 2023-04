Die eurasische Option – Elsässers Alternative für Frieden

Die Ampel und die „feministische Außenpolitik“ von Annalena Baerbock (Grüne) ziehen Deutschland in einen Krieg gegen Russland, unterwerfen es den globalistischen Plänen der USA und zerstören die Wirtschaftsbeziehungen zu China.

Dagegen hat Jürgen Elsässer in seinem Buch „Nationalstaat und Globalisierung“ bereits 2009 die Bedeutung des Nationalstaats und eine eurasische Alternative zum US-Imperialismus verteidigt. Es folgen Auszüge aus dem Buch, das endlich wieder erhältlich ist– aber einzig und allein im COMPACT-Shop.

Alle Maßnahmen in Europa werden nicht ausreichen, um das Wegbrechen der nordamerikanischen Exportmärkte zu kompensieren. Die deutsche Wirtschaft ist zu produktiv, sie kann nicht alle Produkte auf unserem Kontinent absetzen. Warum aber bei der Suche nach Kunden den Blick immer nur nach Westen richten – und nicht nach Osten? Dort gibt es eine aufgestaute zahlungskräftige Nachfrage ohne Beispiel.

So hat Volksrepublik China hat 1,8 Billionen Dollar an Devisenreserven gehortet, in Russland sind es um die 400 Milliarden. Mit dem absehbaren Kollaps des Greenback werden diese Papierchen bald kaum noch etwas wert sein. Warum machen die Deutschen und andere Westeuropäer mit Chinesen und Russen nicht den großen Deal: Wir tauschen euch eure nutzlosen Dollarvorräte in Euro um, und ihr kauft dafür europäische Produkte. Die zirka zwei Billionen Euro, die dafür nötig wären, entsprächen etwa der Summe, die die EU-Staaten Ende 2008 als Absicherung für ihre Banken zur Verfügung gestellt haben.

Man könnte, etwa am Beispiel der Autobranche, einwenden, dass im Reich der Mitte jährlich über fünf Millionen Fahrzeuge gebaut und deshalb keine deutschen gebraucht werden. Doch die Eigenproduktion in den USA war zuletzt doppelt so hoch, und dennoch waren Fahrzeuge made in Germany dort ein Verkaufsschlager. Volkswagen für die Volksrepublik – das wäre ein Milliardenmarkt. Auch Russland wird in erster Linie seine eigenen Fertigungskapazitäten entwickeln wollen.

Aber wenn deutsche Exporte nach Russland mit zusätzlichen Gasexporten bezahlt werden könnten, hätten beide Seiten einen Vorteil. In jedem Fall wird Russland bestrebt sein, seinen Beitrag zum notwendigen Umbau der Weltwirtschaft zu leisten.

Wie Präsident Dmitri Medwedjew im November 2008 sagte: „Die Finanzkrise hat gezeigt, daß es notwendig ist, das politische und ökonomische System zu reformieren. Dreh- und Angelpunkt ist dabei, die Dominanz der Vereinigten Staaten in Politik und Wirtschaft zu brechen.“

Liaison Paris-Berlin-Moskau

Ein Gegenmodell hat Gerhard Schröder im Frühjahr 2003 getestet, als er seine Ablehnung des Irak-Krieges mit Jacques Chirac und Wladimir Putin koordinierte. Im Elysee-Palast hat Sarkozy die ausgleichende Ostpolitik seines Vorgängers weitergeführt, wie sein Vermitteln nach dem Georgien-Krieg im August 2008 zeigt.

Leider ist die deutsche Politik unter Angela Merkel nicht so engagiert, obwohl unsere Industrie Russland als zuverlässigen Partner schätzt. Könnte sich die Opposition nicht an diesem Punkt als echte Alternative präsentieren? Schon Willy Brandt ist Moskau mit Entspannungspolitik entgegengekommen und hat im Gegenzug stabile Gaslieferungen ausgehandelt – und mit dieser Mischung Wahlen gewonnen.

Jedenfalls könnte eine Liaison Paris-Berlin-Moskau erhebliche Ausstrahlungskraft auf weitere Staaten haben. Nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch als Friedenssymbol: Staaten, die sich vor nicht allzu langer Zeit als Erbfeinde bekriegten, verbünden sich im guten Einvernehmen. Die drei Regierungen wären gut beraten, sich nicht als Nukleus einer Militärachse, sondern als Knoten in einem eurasischen Friedensnetz zu verstehen: Keine Ankurbelung der Rüstung, sondern weitgehende Demilitarisierung. Keine weltweiten Interventionen, sondern Rückzug der Truppen. Die Friedensdividende wird für die zivile Wirtschaft sowie Bildung und Kultur verwendet.

Eine Zone des Friedens von Brest bis Wladiwostok. Ein Bund souveräner Republiken, so wie das antike Griechenland ein Bund freier Städte war – das alte Europa in seiner schönsten Gestalt. Niemand würde der EU und der NATO eine Träne nachweinen. In Petersburg, dem historischen Schnittpunkt von Ost und West, tagt der Rat der Föderation. Von diesem Staatenbund wäre niemand bedroht. Auch Amerika müsste sich nicht herausgefordert fühlen und könnte sich auf seine isolationistischen Tugenden besinnen. Athen und Rom versöhnen sich. (…)

Wenn sich Deutschland und andere europäische Staaten aus der Unterordnung unter die USA und damit von deren Kriegspolitik lösen, wäre schon viel gewonnen. Ein Spaziergang wird das im übrigen nicht werden. Die Geschichte kennt zahlreiche Beispiele, wie nicht nur Moskau, sondern auch Washington ein Abdriften von Satelliten mit „brüderlicher Hilfe“ zu verhindern wusste.

Die Wiederherstellung einer sozialen Marktwirtschaft wie in der alten Bundesrepublik – das ist ein Ziel, für das sich in unserem Land Mehrheiten begeistern lassen. Ist diese Wegmarke erreicht, werden Linke für ihre weitergehenden Utopien werben können. Allerdings müssten wir klarmachen, dass diese nur realisiert werden, wenn die Bevölkerung in demokratisch einwandfreien Verfahren zustimmt.

Endlich wieder erhältlich – aber nur im COMPACT-Shop: Jürgen Elsässers Klassiker „Nationalstaat und Globalisierung“. Warum es nicht mehr um Links gegen Rechts geht, sondern um Unten gegen Oben. Ein Plädoyer für einen sozialen Patriotismus. Hier bestellen.

​