Deutschland im Krieg

Zitat des Tages: „Alles in allem: Am 6. Januar ist Deutschland in den russisch-ukrainischen Krieg eingetreten, es ist ein Stellvertreterkrieg.“ (Nikolaus Blome, Spiegel)

„Die gewaltsame Zerstörung der Energieverbindung zwischen Deutschland und Russland sowie der Stellvertreterkrieg in der Ukraine offenbaren das Elend Europas. In zwei Weltkriegen ist es der westlichen Diplomatie gelungen, Deutschland und Russland gegeneinander in Stellung zu bringen und sich beide gegenseitig niederringen zu lassen. Am Ende haben die USA – mit nur geringen Blessuren – das europäische Trümmerfeld als einzige Weltmacht verlassen. Damit sich die Geschichte nicht wiederholt, ist eine historische Wende nötig.“ (COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“)