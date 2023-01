Deutschland im Krieg – Jetzt aufstehen für den Frieden!

Nach der Panzerentscheidung: Heraus auf die Straße! Die ersten Termine stehen schon fest. COMPACT hat das faktenreiche Aufklärungsmaterial, mit dem Sie Ihre Mitmenschen aufwecken können.

Das ist der Weg in den Dritten Weltkrieg. Nachdem Scholz A gesagt hat, wird er auch B und C sagen müssen. Zuerst Kampfpanzer, dann Kampfflugzeuge, dann eigene Truppen. Die übrigen Altparteien sind übrigens noch schlimmer als die SPD, wollen noch mehr und noch schneller liefern. Die Lemminge drängt es zum Abgrund. Wer hält sie auf?

Nun muss sich zeigen, ob das Volk selbst noch Kraft hat. Heute Abend fand die erste Anti-Kriegs-Demo in Gera/Thüringen statt, 2.000 Teilnehmer. Die nächsten Montagsdemonstrationen werden ganz im Zeichen des Friedens stehen. Auch im Westen regt sich endlich was: Die Demonstrationen gegen die Internationale Sicherheitskonferenz im München am 18. Februar könnte ein bundesweiter Kristallisationspunkt des Widerstands werden. Am 26. Februar ist eine Aktion an der US Air Base Ramstein geplant.

Wir rufen alle COMPACT-Leser dazu auf, die Mobilisierung zu Friedensaktivitäten tatkräftig zu unterstützen. Zum Aufrütteln der Menschen haben wir ausgezeichnetes Info-Material. Sie als unsere Leser wissen: Was COMPACT produziert, ist gut recherchiert und bringt die Dinge ohne Geschwafel auf den Punkt. Also, greifen Sie zu!

Faltblatt „Ami go home“: Die Amis reißen uns in den Weltkrieg! Flyer mit einem Text von Jürgen Elsässer und einem Redeauszug von Björn Höcke: „Die Zerstörung der vier Röhren von Nord Stream 1 und 2 war der erste kriegerische Akt gegen die Bundesrepublik Deutschland seit ihrer Gründung 1949.“ Milton Friedman (Stratfor Institute): „Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse war sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt.“

Vier Seiten A5, 50 Stück, nur fünf Euro. Hier bestellen.

Infoblatt „Frieden mit Russland“: Keine Waffenlieferungen, keine Sanktionen, keine NATO-Truppen. Mit Petition. Siehe Abbildung im Kopf dieses Artikels.

Zwei Seiten, 50 Stück, fünf Euro. Hier bestellen.

COMPACT-Ausgabe Februar 2022 mit Dossier „Auf dem Weg zum 3. Weltkrieg“. Darin finden Sie 12 Seiten zum Thema. Artikel unter anderem: Deutschland führt Krieg: Obwohl die Bundeswehr nicht kampffähig ist, wird sie an die Front gedrängt. Das ist keine Planungspanne, sondern Absicht. Frau mit Stahlhelm: Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann ist Deutschlands schärfste Granate an der Ostfront. Kommandozentrale gegen Russland: Die Luftwaffenbasis Ramstein ist das frechste Symbol der US-Fremdherrschaft über Deutschland. Vom Scheitern eines Blitzkrieges: Die militärischen Laien in der Ampel-Regierung haben keine Ahnung vom Panzerkrieg. Dabei hat sich schon Hitler die Zähne am russischen Widerstandswillen ausgebissen.

COMPACT 2/2023, 68 Seiten, 5.95 Euro. Hier bestellen.

Faltblatt „Keine Stimme den Grünen“ – Kriegspartei, Verbotspartei, Asylantenpartei. Auszug: «Kanonen statt Butter», forderte Reichsmarschall Göring 1936. Auch die Grünen wollen, dass wir den Gürtel für den Krieg gegen Russland enger schnallen. Jetzt heißt es: «Weniger Fleisch zu essen, wäre ein Beitrag gegen Putin,» so der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Das Auswärtige Amt wird von einer ebenso ein- wie ungebildeten Karrieristin kommandiert, die unter «feministischer Außenpolitik» Panzerlieferungen an die «Kokaine» (ihr Versprecher) versteht.

Vier Seiten A5, 50 Stück, nur fünf Euro. Hier bestellen.

COMPACT-Spezial: USA gegen Deutschland – Der hundertjährige Krieg. Wir zeigen die Geschichte dieses Krieges. Dass es tatsächlich ein Krieg ist, und welche Rolle deutsche Kanzler dabei spielen, ist ebenso Thema wie der Weg der Grünen von der NATO-Austrittspartei zum glühendsten Verfechter der USA auf deutschem Boden. Doch damit muss jetzt Schluss sein. Ami go home! Harte Fakten und sachliche Analysen, reich illustriert.

COMPACT-Spezial, 84 Seiten, 9,90 Euro. Hier bestellen.