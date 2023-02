Deutsche gegen Gendern

Zitat des Tages: „Der WDR gendert in vielen Formaten, inszenierte sich als Vorreiter. Jetzt zeigt aber eine eigens vom WDR in Auftrag gegebene Umfrage: Die Deutschen sind mehrheitlich gegen das Gendern. (…) Nur 16 Prozent gaben in der repräsentativen Umfrage von Infratest dimap an, dass ihnen Gendern sehr wichtig sei.“ (Bild)

„Seitdem steppt im GEZ-Funk der schwule Bär. ‚Wir feiern den Diversity-Day: Queer, vielfältig und stolz‘ – so kündigte die Mediathek des Ersten Anfang 2021 eine Reihe von Sendungen an, um einen Aktionstag zu begehen, der wohl weit über 90 Prozent der Zuschauer – vor allem in der ARD-Kernzielgruppe der über 60-Jährigen – kaum etwas sagen dürfte.“ (COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“)