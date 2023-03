Die böhmische Küche ist bekannt für ihre deftigen und herzhaften Gerichte. Dazu zählt auch das Schwarzbierfleisch, dessen Geschichte sich bis zu jenen Zeiten zurückverfolgen lässt, als Böhmen Teil des Deutschen Reiches war. Das Rezept für dieses und andere Gerichte aus dem gesamten historischen deutschen Raum finden Sie in dem Kult-Kochbuch „Die 88 besten Fleischgerichte aus dem Reich“.

„Wie Böhmen noch bei Öst’reich war, / Vor finfzig Jahr, vor finfzig Jahr, / Hat sich mein Vater g’holt aus Brünn / A echte Wienerin.“ – Kinder, das waren noch Zeiten, als Schlagerlegende Peter Alexander mit diesem wunderbaren Lied an die Zeiten erinnerte, als Böhmen und Mähren noch zur Habsburger-Monarchie gehörten.

Geschrieben hat es Josef Petrak, vertont wurde es von Josef Fiedler, erstmals gesungen wurde es 1945 von dem Wiener Conférencier und Schauspieler Heinz Conrads. Jahrzehntelang gehörte das Lied zum festen Programm von Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten. Populär gemacht hat es jedoch der unvergessene Peter Alexander, der es auch in der Filmkomödie „Hurra, die Schule brennt!“ von 1969 sang.

Auf jene glorreichen Zeiten der k.u.k. Monarchie lässt sich auch ein traditionelles Gericht zurückführen: das Böhmische Schwarzbierfleisch. Die deftige Fleischspeise wird auch als „Budweiser Gulasch“ bezeichnet, da sie ihren Ursprung in der Stadt Budweis (tschechisch: České Budějovice) hat. Wie sollte es bei einer Spezialität, die mit Schwarzbier hergestellt wird, auch anders sein!

Ein Original-Gericht aus dem Deutschen Reich

Für den leckeren Braten wurde einst an Sonntagen Rindfleisch verwendet, das in einer würzigen Sauce aus Schwarzbier, Zwiebeln und Gewürzen geschmort wird. Man kann diese Spezialität aber genauso gut mit Schweinefleisch zubereiten. Ein saftiger Schweinenacken bildet die Grundlage für das schmackhafte Gericht.

Im Grunde reicht die Geschichte des Böhmischen Schwarzbierfleisches zurück bis ins 16. Jahrhundert, als Böhmen Teil des Deutschen Reiches war. Zu dieser Zeit wurde das Gericht von den Bauern und Handwerkern als einfaches, aber herzhaftes Essen geschätzt. Es war auch bei den Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee sehr beliebt und wurde während der Kämpfe im Ersten Weltkrieg in ganz Europa bekannt.

Böhmen spielte im Deutschen Reich eine wichtige Rolle als Produzent von Bier und anderen landwirtschaftlichen Produkten. Die Stadt Budweis war schon früh bekannt für ihr malziges Schwarzbier, das aufgrund seiner Farbe und seines einzigartigen Geschmacks in weiten Teilen der Bevölkerung geschätzt wurde – auch als Zutat in der Küche.

Es gibt mehrere Varianten des Böhmischen Schwarzbierfleisches, die jeweils auf regionalen Unterschieden und individuellen Vorlieben basieren. Manche verwenden Wild statt Rind- oder Schweinefleisch, und auch die Zutaten für die Sauce können variieren. Paprika, Tomaten und Knoblauch verleihen diesem deftigen Fleischgericht eine besondere Würze. Ein echter Klassiker aus dem reichhaltigen Fundus deutscher Traditionsküche.

