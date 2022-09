Der Rohrkrepierer: Die Gasumlage muss komplett weg!

Die gegenwärtige Energiekrise ist das Ergebnis eines unfassbaren Politikversagens. Unsere Autorin Hilde zeigt auf, wohin das Geld der Bürger fließt und was jetzt passieren müsste. Bürger gegen grüne Great Reset-Politik: COMPACT 9/2022 mit dem Titelthema „Heißer Herbst – Warum die Regierung Angst vor dem Volk hat“: HIER bestellen!

Diese nachfolgend aufgelisteten 10 Energiekonzern sind anspruchsberechtigt gegenüber dem deutschen Staat. Die deutsche RWE will aber wegen ihrer Milliardengewinnen verzichten, die ausländischen Konzerne nicht.

AXPO Solutions AG,

DXT Commodities S.A.,

EWE Trading GmbH,

ENET Energy SA,

Gunvor Group Ltd.,

RWE Supply & Trading GmbH,

OMV Gas Marketing & Trading Deutschland GmbH,

SEFE Marketing & Trading Ltd,

Uniper SE,

Vitol SA,

VNG Handel & Vertrieb GmbH

WIEH GmbH.I

Von der Gasumlage werden in der Praxis auch internationale Großkonzerne mit Milliardengewinnen profitieren. Von einigen Unternehmen war bereits bekannt, dass sie Ansprüche angemeldet hatten.

Deutscher Anstand lohnt sich nicht

Insgesamt haben die Unternehmen 34 Milliarden Euro an erwarteten Kosten geltend gemacht. Mehr als 50 Prozent davon entfallen auf Uniper, hatte das Unternehmen vorletzte Woche bekannt gegeben, ohne eine genaue Summe zu nennen. 25 Prozent gehen an Sefe (früher Gazoprom Germania). 25 Prozent, das sind 8,6 Milliarden Euro, die dann an zehn andere Energiekonzerne gehen, das sind im Schnitt 850 Millionen Euro pro Konzern.

Da die deutsche RWE wegen eigenen Milliardengewinnen anständigerweise auf dieses Geld verzichtet hat, die ausländischen Konzerne aber nicht, bekommen diese dann den RWE-Anteil auch noch draufgesattelt und sahnen weitere 944 Millionen Euro je Unternehmen ab.

Merke: Deutscher Anstand lohnt sich nicht. Anstatt den ausländischen Konzernen das Geld zu sperren wegen Milliardengewinnen, werden sie von der deutschen Regierung trotzdem angefüttert. Wie soll man das nennen? Korrupt?

Werfen wir einen Blick auf drei der größten Profiteure der Gasumlage außer Uniper und Sefe (früher: Gazprom Germania):

1. Die Axpo Holding AG mit Sitz in Baden, Kanton Aargau (Schweiz), bildet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften den Energiekonzern Axpo und ist zu 100 Prozent in öffentlicher Hand, also ein Staatskonzern. International ist der Konzern in rund 30 Ländern präsent. Umsatz 2019/2020 ca. 4,8 Milliarden CHF. Wir füttern mit der Gasumlage die reiche Schweiz an.

2. Die Vitol-Gruppe mit Sitzen in Rotterdam (Niederlande) und Genf (Schweiz) ist ein internationales Rohstoffhandelshaus. Umsatz 140 Milliarden Euro in 2020. Haupt-Niederlassungen in Genf (Schweiz), Houston (USA), Singapur (Republik Singapur, malaysisch, wichtigster Finanzplatz Asiens neben Hongkong) und London (UK). Geschäftsstellen in Dubai und Bahrain (beide arabische Ölstaaten). Wir füttern mit der deutschen Gasumlage einen internationalen Konzern in den Niederlanden, Schweiz, England, Asien (Singapur) und Arabien (Ölscheichs) an.

3.Die OMV Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien ist ein börsennotierter integrierter Erdöl-, Erdgas- und Chemiekonzern. Wir füttern mit der Gasumlage einen österreichischen Konzern, der international breit aufgestellt ist (Norwegen, Malaysia und Vereinte Arabische Emirate) mit einem jährlichen Umsatz von ca. 36 Milliarden Euro in 2021 an. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in diesem Artikel, der auf COMPACT Online veröffentlicht wurde.

Endlich Nord Stream 2 öffnen

Es ist nicht unsere Aufgabe, Arbeitsplätze im Ausland zu sichern. Seit 2017 ist die OMV gemeinsam mit ENGIE, Shell, Uniper und Wintershall an der Finanzierung der Nord Stream 2 AG beteiligt. Die richtige Aktion kann doch daher nur heißen: Öffnung von Nord Stream 2 für günstiges russisches Gas, anstatt mit der Gasumlage völlig unnötig international gut aufgestellte Unternehmen mit jährlichen Milliardengewinnen anzufüttern und uns in neue drückende Steuern zu treiben.

Die Gasumlage ist Steuer-Abzocke für die konfuse Politik der Regierung und das Entlastungspaket wie üblich wieder eine Mogelpackung. Wir brauchen weder das eine noch das andere, da wir mit der Gasumlage unnötigerweise milliardenschwere ausländische Energiekonzerne anfüttern, die Entlastungspakete die entstehenden Mehrkosten nicht auffangen, sondern den arbeitetenden Steuerzahler weiter belasten werden.

AKWs weiterbetreiben

Die deutsche Industrie wandert in die USA oder in ein anderes Ausland ab, weil sie wegen der hohen Energiekosten nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Viele Betriebe gingen bereits wegen der exorbitanten Energiekosten in die Insolvenz, da nicht mehr konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt.

Eine seriöse Studie schätzt, dass ein älteres, gasbeheiztes Einfamilienhaus im nächsten Jahr bis zu 12.000 Euro für Heizung und Warmwasser kosten könnte, eine normale Wohnung über 5.000 Euro. Inzwischen ist klar, dass die Wirtschaftssanktionen hauptsächlich Deutschland und Europa schaden, während Gazprom Rekordgewinne macht. Die konfusen Entlastungspakete werden nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten auffangen können.

Diese wirtschaftlich suizidale Politik muss aufhören: Sofortiger Rücktritt dieser unfähigen Regierung! Öffnung von Nordstream -2, Beendigung der Russland-Sanktionen, Wiedereröffnung von Nordstream 1, Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg, keine Waffenlieferung mehr, kein Geld mehr. Und Weiterbetrieb der drei noch laufenden Atomkraftwerke und Reaktivierung der drei AKWs, die 2021 stillgelegt wurden. Wer profitiert denn von den Sanktionen gegen Russland? Doch hauptsächlich die USA ! Nach Auskunft von Sahra Wagenknecht (Die Linke) fährt jeder US-LNG Tanker 200 Millionen Dollar Gewinn ein !

