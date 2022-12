Demokratie? Freiheit? Deutsche skeptisch

Mit großer Sorge blicken die Deutschen auf das anstehende Jahr 2023: Ukraine-Krise, steigende Preise, Energiealarm! Was tun? Damit befasst sich das aktuelle COMPACT-Magazin „1923/2023 ¬Aufstand gegen die Inflation“. Hier bestellen.

In wohl jedem etablierten Medium war zuletzt zu lesen, die Deutschen würden sich nun wieder freier fühlen als in den Corona-Jahren. Das ginge aus einer Allensbach-Meinungsumfrage („Freiheitsindex Deutschland 2022“) hervor. Betrachtet man die Allensbach-Erhebung aber genauer, so ist kein Grund für derart positive Schlagzeilen erkennbar.

◼️ 61 Prozent sagen: „Wenn man mal an die aktuellen Krisen und Probleme denkt, dann war das vergangene 2022 das schlimmste Jahr seit langem.“

◼️ 66 Prozent geben an, dass die Preissteigerungen in Deutschland für sie eine „starke Belastung“ darstellen.

◼️ Nur 30 Prozent sehen dem neuen Jahr mit Hoffnungen entgegen.

◼️ Weniger als die Hälfte der Befragten ist der Auffassung, man könne sich in Deutschland frei äußern. In den östlichen Ländern der Republik ist nur jeder Dritte (34 Prozent) dieser Auffassung. Zum Vergleich: 2017 hatten 63 Prozent das Gefühl, sich frei äußern zu können.

◼️ Nur noch 12,6 Prozent der Bundesbürger sind „sehr zufrieden“ mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland, im Osten der Republik sind es lediglich 5,5 Prozent.

