Das verglühte Herz von Pforzheim – Rede von Jürgen Elsässer

An jedem 23. Februar jährt sich die Bombardierung Pforzheims. Wir entreißen die Opfer dem Vergessen – auch in unserer Geschichtsausgabe «Verbrechen an Deutschen», über die Sie hier mehr erfahren.

Die badische Stadt am Schwarzwaldrand wurde noch vollständiger zerstört als Dresden. COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer, der in Pforzheim geboren wurde und in der Goldmacherstadt auch aufwuchs, schickte in diesem Jahr ein Grußwort an die Teilnehmer der Kundgebung, die Jahr für Jahr trotz massiver Proteste von Antifa und Linksextremisten die Erinnerung an das Schicksal der Stadt aufrecht erhalten.

In seinem Grußwort schrieb Jürgen Elsässer:

„Liebe Pforzheimer!

An diesem Schreckenstag sind meine Gedanken in der alten Heimat, bei Euch. Meine Mutter hat mir immer vom 23. Februar erzählt, wie sie von Dietlingen auf den Horizont Richtung Pforzheim schaute, und die Lohen dort blutige Bahnen in den Himmel schlugen. Als Kind wurde mir unheimlich, wenn so leichthin über den „Monte Scherbelino“ gesprochen wurde, als sei es eine italienische Touristenattraktion – in dem Trümmerberg mussten ja auch die Knochen der Zerbombten zermahlen aufgeschüttet sein. Nie wäre ich in der Nähe spazieren gegangen.

Die stolze Goldstadt unserer Väter wurde schlimmer zerstört als Dresden, prozentual mehr Menschen fielen den Bomben zum Opfer. Die Wut über Täter wurde nach dem Krieg erstickt, schließlich waren wir Westdeutsche ja jetzt mit ihnen verbündet. Das Wirtschaftswunder war ein süßes Gift, das beim Vergessen half.

Leichte Beute für die Fremden

Im Feuersturm verglühte das Herz von Pforzheim. Der Neuaufbau war effizient, aber seelenlos. Vielleicht wurde unsere Heimat deswegen eine so leichte Beute für die zugewanderten Fremden, zu einer der ersten umgevolkten Städte des deutschen Südens.

Der Schoß, aus dem das Verderben kroch, ist fruchtbar noch. Die Vernichtung, die die Angloamerikaner über uns brachten, wiederholten sie später in Vietnam und im Irak, heute im Donbass.

Ich danke Euch Patrioten von Herzen, dass Ihr die Erinnerung wachgehalten habt. Ihr haltet tapfer und gegen übermächtigen Druck stand, seit vielen Jahren, und ertragt Verleumdung und Verfolgung. In der Asche unseres Volkes glimmt noch Glut, und Ihr seid es, die sie bewahrten. Das heimliche Deutschland schläft unter dem Monte Scherbelno und wartet auf den Sonnenaufgang im Osten.“

