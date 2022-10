Die NATO hielt im Kalten Krieg Manöver ab, die im Falle eines Waffenganges gegen die Sowjetunion die Vernichtung Deutschlands vorsahen. Nach dem Zerfall der UdSSR wurde die Situation für eine Ostexpansion des Atlantikpaktes genutzt. _ von Willy Wimmer Andreas von Bülow und ich waren vermutlich in diesem Saal die einzigen, die als Staatssekretäre im Bundesministerium für Verteidigung in einer NATO-Übung Krieg gegen die Sowjetunion geführt haben. Also, wir wissen, was das bedeutet. In meinem Fall