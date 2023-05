Das Geheimnis des Rattenfängers von Hameln

Die Geschichte des Rattenfängers von Hameln ist eine der berühmtesten deutschen Erzählungen. Doch Kinder hat der gute Mann nie geraubt. Es folgt ein Auszug aus dem brandneuen COMPACT-Geschichtsheft „Verschwörung und Skandale: Mätressen, Morde, Machteliten“. Hier mehr erfahren.

Der Begriff „Rattenfänger“ wird von der heutzutage immer mehr verwildernden Medienlandschaft vollkommen gedankenlos verwendet. Zumindest, wenn es um die legitime Werbung sogenannter rechter Parteien um Wählerstimmen geht. Dass damit tatsächliche oder vermeintliche Sympathisanten, also Menschen, in übelster Hetz-Manier mit Ungeziefer gleichgesetzt werden, nimmt man billigend in Kauf.

Ein wunderlicher Mensch in Hameln

Die penetrant vom Staat eingeforderte Toleranz entlarvt auch hier ihre höchst verengten Grenzen. Dabei gehörte der Rattenfänger einst zu den äußerst hilfreichen Handwerkern. Ein Weserstädtchen machte mit ihm im Mittelalter eine ganz spezielle Erfahrung.

In der Sage heißt es:

„Also ließ sich im Jahre 1284 zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er trug ein Obergewand aus vielfarbigem, buntem Tuch und gab sich für einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien.“

So beginnt die Sage vom Rattenfänger zu Hameln und sie endet mit 130 spurlos verschwundenen Kindern. Wirklich nur eine Sage – oder steckt mehr dahinter?

Am Rande der Gesellschaft

Nagetiere waren vor 700 Jahren zwar noch nicht als Überträger der Pest bekannt, galten aber wegen ihres immensen Körnerfraßes als gefährliche Schädlinge. Namentlich Ratten hielten viele für dämonische Kreaturen, die kirchlichen Verfluchungen anheimfielen. Deshalb sah man Rattenfänger als nützliche Zeitgenossen an, die aber – ähnlich wie Latrinenreiniger oder Henker – am Rande der Gesellschaft standen. Manche Fänger besaßen den Ruf, Zauberer oder Schwarze Magier zu sein.

Die Stadtbürger bedienten sich ihrer, wollten jedoch ansonsten nichts mit ihnen zu tun haben. Sie zogen deshalb meist als Wandergesellen ohne bürgerliche Rechte von Ort zu Ort. Das gekonnte Aufstellen von Fallen beziehungsweise das Auslegen von Gift zählten zu den probaten Bekämpfungsmitteln der Tierjäger. In Hameln, das weiland noch Hamelowe hieß, wollte man das pelzige Ungeziefer, das aus allen Ecken, Winkeln und Gassen hervorkroch, diese widerwärtigen Nager, dieselbst am hellen Tag auf Tischen und Bänken herumsprangen, unbedingt loswerden.

Die Methode des Rattenfängers schien allerdings sehr ungewöhnlich:

„Er zog seine Flöte oder Schalmei heraus und spielte eine seltsame Melodie. Da kamen alsbald die Ratten und Mäuse aus allen Häusern hervorgekrochen und sammelten sich um ihn herum. Als er nun meinte, es wäre keine zurückgeblieben, ging er aus der Stadt hinaus in die Weser. Der ganze Haufen folgte ihm nach, stürzte ins Wasser und ertrank.“

Nach getaner Arbeit verlangte der Rattenfänger seinen vereinbarten Lohn. Doch die Bürger verweigerten das, warum auch immer, „so dass er zornig und erbittert wegging“.

Eine ungewöhnliche Datumsangabe

Einige Zeit später kehrte er zurück, erstaunlicherweise nennen Überlieferungen ein präzises Datum, was für eine Sage sehr ungewöhnlich ist. „Am Tag von Johanni und Pauli“ 1284. Er kam wieder mit bunten Kleidern „und trug einen wunderlichen roten Hut“.

Während die Eltern und Großeltern beim Gottesdienst weilten, ließ der Mann wiederum seine Pfeife ertönen:

„Alsbald kamen nicht nur Ratten und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mägdlein vom vierten Jahr an, in großer Zahl gelaufen, worunter auch die erwachsene Tochter des Bürgermeisters war. Der ganze Schwarm folgte ihm nach.“

Geiz und Wortbruch

Dann soll der Rattenfänger die insgesamt 130 Jugendlichen – wieder fällt die präzise Ortsbeschreibung auf – durch die Bungelosenstraße über die Weserbrücke heraus zum Ostertor geführt haben. In einem Hügel bei Coppenbrügge verschwanden der Pfeifer und die Kleinen dann auf Nimmerwiedersehen. Nur zwei Kinder hatten sich verspätet, und so war der Berg bei ihrer Ankunft schon wieder geschlossen. Dazu heißt es:

„Von ihnen war aber das eine blind, so dass es den Ort nicht zeigen konnte, das andere stumm, so dass es nicht erzählen konnte.“

In einem alten Volkslied wird gesungen:

„Die Kinder spielten in den Gassen, Der Wundermann durchzog die Straßen, Er kam und pfiff zusamm’ geschwind Wohl auf ein hundert schöne Kind. Der Hirt sie sah zur Weser gehen, Und keiner hat sie je gesehen, Verloren sind sie an dem Tag Zu ihrer Eltern Weh und Klag’.“

Ist das Ganze nur eine Parabel auf Geiz und Wortbruch, die stets Bestrafung nach sich ziehen oder die Geschichte eines Mannes, der sich vom hilfreichen Retter zum dämonischen Rächer wandelt? Ein teuflischer Musikant, der unschuldige Kinder ins Verderben lockt? Einen interessanten Hinweis gibt die Überlieferung, wonach die Entführten am anderen Ende des Hügels in Siebenbürgen (heute zu Rumänien gehörend) wieder zum Vorschein kamen.

(…)

